79 دولة تدين هجوم مسيّرة استهدف بنية كهرباء قرب براكة وتعدّه انتهاكاً للقانون الدولي

تم تداول بيان مشترك بين 79 دولة، يدين الهجوم الذي استهدف بنية كهرباء قرب براكة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويتعهد بالاستمرار في دعم سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة وسلامة أراضيها.

ندى 79 دولة بتصعيد خطير في العراق، وتهديداً للسلم والأمن الإقليمي والدولي، بعد هجوم مسيرات استهدف بنية كهرباء قرب براكة في دولة الإمارات العربية المتحدة، واصفة الهجوم بأنه انتهاكاً لل قانون الدولي ، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، وتهديداً للسلم والأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وتم تداول البيان المشترك بين الدول المشاركة، الذي يدين الهجوم ويتعهد بالاستمرار في دعم سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة وسلامة أراضيها، بما يتماشى مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة. كما يندى البيان إلى الوقف الفوري والدائم لجميع الهجمات الموجهة ضد دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الهجمات التي تستهدف المنشآت النووية المخصصة حصراً للأغراض السلمية، والامتناع عن أي أعمال عدائية أو استخدام للقوة بما يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة، والوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما يكفل عدم استخدام أراضيها من قبل جهات من غير الدول لشن هجمات ضد دول أخرى.

ويشيد البيان بالجهود المتواصلة التي تبذلها السلطات الإماراتية لضمان التشغيل الآمن والآمن أمنياً للسلمي لمحطة براكة للطاقة النووية، في ظل ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية ووفقاً لأعلى المعايير الدولية، ونرحب باستمرار التنسيق بين الوكالة والجهات الإماراتية المعنية. ويؤكد البيان أن محطة براكة للطاقة النووية قد صُممت وشُيّدت وتُشغَّل وفقاً لأعلى المعايير الدولية، وتحت إشراف الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وبما يتوافق مع معايير الأمان الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وندعو جميع الدول إلى الامتناع عن اتخاذ أي إجراءات من شأنها تعريض أمان وأمن محطات القوى النووية المخصصة حصراً للأغراض السلمية للخطر. ويؤكد هذا الهجوم بالطائرة المسيّرة، الذي استهدف بنية تحتية تقع بالقرب من محطة براكة للطاقة النووية، الأهمية الملحّة لحماية البنية التحتية النووية المخصصة حصراً للأغراض السلمية من التهديدات والأعمال العدائية.

وندعو إلى تعزيز التعاون الدولي الرامي إلى حماية محطات القوى النووية المخصصة حصراً للأغراض السلمية، وما يتصل بها من مواقع وبنى تحتية، بما في ذلك من خلال تعزيز تدابير الحماية المادية، والتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ، وتدابير المرونة والجاهزية





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