6 مسعفين من العاملين في المجال الطبي في جنوب لبنان يقتلون في غارتين إسرائيليتين خلال 24 ساعة

قالت وزارة الصحة اللبنانية إن 6 من العاملين في المجال الطبي في جنوب لبنان لقوا حتفهم في غارتين إسرائيليتين خلال 24 ساعة، ما رفع إجمالي القتلى إلى 123. كما أصيب عدد من الأفراد الذين لا يمارسون نشاطا في المنطقة، والذين لم يكنوا مستهدفين بالغارات، بأذى. الجيش الإسرائيلي يحقق في المزاعم بأن بعض الأفراد أصيبوا بأذى في غاراته على جنوب لبنان. كما أصيب مستشفى تبنين في جنوب لبنان الخميس، ما أدى إلى أضرار جسيمة في جميع طوابق المبنى، ومنها قسم الطوارئ ووحدة العناية المركزة وقسم الجراحة، فضلا عن سيارات الإسعاف المتوقفة في الخارج.

وقد نشرت وزارة الصحة اللبنانية مقطع فيديو يظهر فيه رجلان يسعفان شخصا على جانب الطريق، وعندما اقتربت سيارة إسعاف منهما، ظهر وميض وسمع دوي انفجار هائل، ثم ظهر الرجلان مستلقيين على الأرض. وقد تم تأكيد موقع تصوير المقطع في الطرف الغربي من دير قانون النهر، وذلك من خلال مطابقة المباني والأشجار وتخطيط الطريق مع صور أرشيفية للمنطقة





