37 فريقاً يتأهلون لنصف نهائي إكس برايز للحد من ندرة المياه بتكلفة 119 مليون دولار

تأهل 37 فريقاً لنصف نهائي إكس برايز للحد من ندرة المياه ضمن مسابقة عالمية بخمس سنوات وجوائز 119 مليون دولار لتطوير تحلية مبتكرة ومستدامة أعلنته مبادرة محمد بن زايد للماء ومؤسسة إكس برايز أمس الأربعاء عن تأهل 37 فريقاً إلى نصف نهائيات مسابقة إكس برايز للحد من ندرة المياه خطوة تمثل محطة مهمة في مسيرة المسابقة وتعكس الاهتمام العالمي المتزايد بتسريع وتيرة تطوير التقنيات الرائدة التي تسهم في مواجهة تحدي ندرة المياه على مستوى العالم تم إطلاق المسابقة خلال شهر مارس 2024 بالشراكة مع مؤسسة إكس برايز وهي مسابقة عالمية تمتد على مدى خمس سنوات وتقدم جوائز تبلغ قيمتها الإجمالية 119 مليون دولار بمساهمة بلغت 150 مليون دولار مقدمة من مبادرة محمد بن زايد للماء كأول مشروع ضمن المبادرة تهدف المسابقة إلى توسيع نطاق الوصول إلى مياه الشرب النظيفة بتطوير حلول مبتكرة في التحلية تكون أكثر كفاءة من حيث التكلفة وأكثر استدامة وقابلية للتوسع جرى اختيار الفرق المتأهلة إلى مرحلة نصف النهائيات عبر عملية تقييم دقيقة استندت إلى معايير الجدارة التقنية والجدوى والأداء التشغيلي ضمن مسارَي (أ) و(ب)





