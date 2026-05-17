3 ناقلات عالمية تعود إلى دبي بعد تعافي الطيران: أيروفلوت 1 يونيو، إير فرانس 1 يونيو، KLM 4 أسبوعياً 29 يونيو 2026

استئناف 3 ناقلات عالمية رحلاتها إلى دبي مع تعافي الطيران: أيروفلوت 1 يونيو يومياً ثم مرتين، إير فرانس يومياً 1 يونيو، KLM 4 أسبوعياً 29 يونيو 2026 بالتزامن مع فتح الأجواء بالكامل في دولة الإمارات وانتعاش الطلب على السفر وتعافي حركة الطيران، تتسارع عودة شركات الطيران الدولية إلى تشغيل رحلاتها إلى دبي، في مؤشر يعكس عودة الزخم على واحد من أكثر أسواق الطيران نشاطاً في المنطقة.

تستأنف الخطوط الجوية الروسية أيروفلوت رحلاتها المنتظمة بين موسكو ودبي اعتباراً من الأول من يونيو/حزيران 2026، بعد فترة توقف سابقة ارتبطت بإغلاقات في أجواء عدد من دول المنطقة، حيث أعادت الشركة تشغيل الخط وفتحت باب الحجز عبر موقعها الإلكتروني. وستشغّل الشركة خلال شهر يونيو رحلاتها بمعدل رحلة يومية، على أن يرتفع عدد الرحلات إلى رحلتين يومياً اعتباراً من الأول من يوليو/تموز، مؤكدة استمرار فتح الحجوزات أمام المسافرين.

وأوضحت أيروفلوت أن الرحلات ستُشغَّل على متن طائرات بوينغ 737 عبر درجتي السياحية ورجال الأعمال. في سياق متصل، تستأنف الخطوط الفرنسية إير فرانس رحلاتها إلى دبي اعتباراً من الأول من يونيو/حزيران 2026، عبر الرحلة اليومية رقم AF662/AF661. ووفقاً لجدول التشغيل، تنطلق الرحلة AF662 من مطار شارل ديغول في باريس عند الساعة 13:40 لتصل إلى دبي عند الساعة 22:35، فيما تقلع رحلة العودة AF661 من دبي عند الساعة 00:40 لتصل إلى باريس في الساعة 06:00.

وسيجري تشغيل الخط يومياً باستخدام طائرات بوينغ 777-300ER المجهزة لخدمة الدرجتين السياحية ورجال الأعمال. من جهتها، تستأنف الخطوط الجوية الهولندية KLM رحلاتها إلى دبي اعتباراً من 29 يونيو/حزيران 2026، بواقع 4 رحلات أسبوعياً أيام، الاثنين والأربعاء والخميس والسبت. وتشمل الرحلات رقم KL427 من أمستردام عند الساعة 14:05 لتصل إلى دبي عند الساعة 23:00، فيما تغادر رحلة العودة KL426 من دبي عند الساعة 01:00 لتصل إلى أمستردام عند الساعة 06:30، باستخدام طائرات بوينغ 777.

ويأتي الاستئناف لعدة ناقلات عالمية بعد فتح الأجواء في الدولة بالكامل، وتعافي حركة الطيران والسياحة، لاستيعاب الزخم في الطلب من وإلى الإمارات، لا سيّما مع دخول موسم الصيف والعطلات





