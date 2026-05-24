24 شخصاً على الأقل قتلوا في تفجير استهدف قطاراً يقلّ عسكريين في كويتا ببلوشستان

تفجير استهدف قطاراً يقلّ عسكريين في كويتا ببلوشستان أسفر عن 24 قتيلاً وأكثر من 50 جريحاً بينهم جنود بالجيش الباكستاني. قتل 24 شخصاً على الأقل، الأحد، في تفجير استهدف قطاراً يقلّ عسكريين في إقليم بلوشستان المضطرب، بجنوب غرب باكستان، وفقاً لمصادر محلية رفيعة المستوى.

وأظهرت صور انتشرت من موقع التفجير، عربة قطار محطّمة على جانبها، بينما كان أناس يبحثون بين الحطام عن ناجين. وشوهد أشخاص يحملون ضحايا غارقين في الدماء على نقالات بعيداً عن العربة المنحرفة عن مسارها، بينما كانت قوات الأمن المسلحة تحرس المكان. وصرح مسؤول لوكالة فرانس برس بأن القطار الذي كان يقلّ أفراداً من الجيش وعائلاتهم، كان متجهاً من كويتا إلى بيشاور في شمال غرب باكستان.

وأضاف المسؤول أن القطار كان يعبر إشارة مرور في تشامان باتاك بمدينة كويتا «عندما اصطدمت سيارة مفخخة بإحدى العربات، ما أدى إلى انفجار هائل»





