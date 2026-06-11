22 دول تطالب إيران بالتوقف عن مهاجمة أفراد على أراضيها، وتتهمها بالوقوف وراء هجمات على المجتمعات اليهودية في أوروبا

22 دولة، بما فيها الولايات المتحدة ودول أوروبية، طالبت إيران بالتوقف عن مهاجمة أفراد على أراضيها، وذلك بعد اتهامها بأن أجهزة الأمن الإيرانية تستخدم "المشين" للعصابات الإجرامية الدولية والمحلية في مؤامرات في أوروبا وأميركا الشمالية وأستراليا. وقد أدان البيان المشترك الذي وقع عليه 22 دولة استخدام أجهزة الاستخبارات التابعة للحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس في "مؤامرات قاتلة وأعمال خبيثة" ضد معارضين إيرانيين وصحفيين ومجتمعات ومصالح يهودية وإسرائيلية. كما اتهمت الدول إيران بالوقوف وراء حملة هجمات في جميع أنحاء أوروبا استهدفت مجتمعات يهودية وصحفيين إيرانيين وأمريكيين، وتبنتها جماعة حركة أصحاب اليمين الإسلامية المرتبطة بإيران. وقد أعلنت الحركة مسؤوليتها عن الهجمات التي استهدفت المجتمعات اليهودية في المملكة المتحدة وبلجيكا وهولندا. وقد طردت أستراليا السفير الأيراني لديها في آب/أغسطس من العام الماضي، متهمة طهران بتوجيه هجومين على الأقل معاديين للسامية: حرق عمد لكنيس يهودي في ملبورن ومقهى كوشير في سيدني. وقد صنّفت أستراليا الحرس الثوري الإيراني دولة راعية للإرهاب، واصفة هجماته المزعومة في أستراليا بأنها "أعمال عدوانية غير مسبوقة وخطيرة". وقد مهدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في وقت سابق، بقصف إيران بـ 49 صاروخاً.
22 دولة، بما فيها الولايات المتحدة ودول أوروبية، طالبت إيران بالتوقف عن مهاجمة أفراد على أراضيها، وذلك بعد اتهامها بأن أجهزة الأمن الإيرانية تستخدم "المشين" للعصابات الإجرامية الدولية والمحلية في مؤامرات في أوروبا وأميركا الشمالية وأستراليا.
وقد أدان البيان المشترك الذي وقع عليه 22 دولة استخدام أجهزة الاستخبارات التابعة للحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس في "مؤامرات قاتلة وأعمال خبيثة" ضد معارضين إيرانيين وصحفيين ومجتمعات ومصالح يهودية وإسرائيلية. كما اتهمت الدول إيران بالوقوف وراء حملة هجمات في جميع أنحاء أوروبا استهدفت مجتمعات يهودية وصحفيين إيرانيين وأمريكيين، وتبنتها جماعة حركة أصحاب اليمين الإسلامية المرتبطة بإيران. وقد أعلنت الحركة مسؤوليتها عن الهجمات التي استهدفت المجتمعات اليهودية في المملكة المتحدة وبلجيكا وهولندا.
وقد طردت أستراليا السفير الأيراني لديها في آب/أغسطس من العام الماضي، متهمة طهران بتوجيه هجومين على الأقل معاديين للسامية: حرق عمد لكنيس يهودي في ملبورن ومقهى كوشير في سيدني. وقد صنّفت أستراليا الحرس الثوري الإيراني دولة راعية للإرهاب، واصفة هجماته المزعومة في أستراليا بأنها "أعمال عدوانية غير مسبوقة وخطيرة". وقد وقع على البيان ألبانيا وأستراليا وبلجيكا وبريطانيا وبلغاريا وكندا وجمهورية التشيك والدنمارك وإستونيا وفرنسا وفنلندا وألمانيا وأيرلندا ولاتفيا وليتوانيا وهولندا ونيوزيلندا ومقدونيا الشمالية والنروج والبرتغال والسويد والولايات المتحدة.
وقد مهدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في وقت سابق، بقصف إيران بـ 49 صاروخاً
Iran Attacks On Individuals European Countries US European Countries Attacks On Jewish Communities Iranian Government Hezbollah Attacks On Israel Attacks On Individuals In Europe Attacks On Individuals In North America Attacks On Individuals In Australia Attacks On Individuals In North America Attacks On Individuals In North America Attacks On Individuals In North America Attacks On Individuals In North America Attacks On Individuals In North America Attacks On Individuals In North America Attacks On Individuals In North America Attacks On Individuals In North America Attacks On Individuals In North America Attacks On Individuals In North America Attacks On Individuals In North America Attacks On Individuals In North America Attacks On Individuals In North America Attacks On Individuals In North America Attacks On Individuals In North America Attacks On Individuals In North America Attacks On Individuals In North America Attacks On Individuals In North America Attacks On Individuals In North America Attacks On Individuals In North America Attacks On Individuals In North America Attacks On Individuals In North America Attacks On Individuals In North America Attacks On Individuals In North America Attacks On Individuals In North America Attacks On Individuals In North America Attacks On Individuals In North America Attacks On Individuals In North America Attacks On Individuals In North America Attacks On Individuals In North America Attacks On Individuals In North America Attacks On Individuals In North America Attacks On Individuals In North America Attacks On Individuals In North America Attacks On Individuals In North America Attacks On Individuals In North America Attacks On Individuals In North America Attacks On Individuals In North America Attacks On Individuals In North America Attacks On Individuals In North America Attacks On Individuals In North America Attacks On Individuals In North America Attacks On Individuals In North America Attacks On Individuals In North America Attacks On Individuals In North America Attacks On Individuals In North America Attacks On Individuals In North America Attacks On Individuals In North America Attacks On Individuals In North America Attacks On Individuals In North America Attacks On Individuals In North America Attacks On Individuals In North America Attacks On Individuals In North America Attacks On Individuals In North America Attacks On Individuals In North America Attacks On Individuals In North America Attacks On Individuals In North America Attacks On Individuals In North America Attacks On Individuals In North America Attacks On Individuals In North America Attacks On Individuals In North America Attacks On Individuals In North America Attacks On Individuals In North America Attacks On Individuals In North America Attacks On Individuals In North America Attacks On Individuals In North America Attacks On Individuals In North America Attacks On Individuals In North America Attacks On Individuals In North America Attacks On Individuals In North America Attacks On Individuals In North America Attacks On Individuals In North America Attacks On Individuals In North America Attacks On Individuals In North America Attacks On Individuals In North America Attacks On Individuals In North America Attacks On Individuals In North America Attacks On Individuals In North America Attacks On Individuals In North America Attacks On Individuals In North America Attacks On Individuals In North America Attacks On Individuals In North America Attacks On Individuals In North America Attacks On Individuals In North America Attacks On Individuals In North America Attacks On Individuals In North America Attacks On Individuals In North America Attacks On Individuals In North America Attacks On Individuals In North America Attacks On Individuals In North America Attacks On Individuals In North America Attacks On Individuals In North America Attacks On Individuals In North America Attacks On Individuals In North America Attacks On Individuals In North America Attacks On Individuals In North America Attacks On Individuals In North America Attacks On Individuals In North America Attacks On Individuals In North America Attacks On Individuals In North America Attacks On Individuals In North America Attacks On Individuals In North America Attacks On Individuals In North America Attacks On Individuals In North America Attacks On Individuals In North America Attacks On Individuals In North America Attacks On Individuals In North America Attacks On Individuals In North America Attacks On Individuals In North America
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Phone Use Linked to Decline in Fertility RatesTwo American studies suggest that the decline in fertility rates could be linked to the rise of smartphones. The studies found that the fertility rate in the US dropped by 22% since 2007, and that the decline was more severe in areas with better smartphone coverage.
Read more »
22 دولة تطالب إيران بالتوقف عن مهاجمة أفراد على أراضيها22 دولة، من بينها الولايات المتحدة ودول أوروبية، طالبت إيران بالتوقف عن مهاجمة أفراد على أراضيها، ونفت استخدام أجهزة الأمن الإيرانية للعصابات الإجرامية والمحلية في مؤامرات في أوروبا وأميركا الشمالية وأستراليا.
Read more »