2026 FIFA World Cup: Challenges and Expectations

The upcoming FIFA World Cup 2026, set to take place in the United States, Mexico, and Canada, is expected to be a significant event, with more teams and matches than ever before. The tournament will test the endurance of the world's most popular sport, as well as the capacity of its players and fans to handle the increased pressure and demands. The question remains, however, whether the World Cup can reach its full potential and maintain its status as the world's greatest sporting event.

ترقب محبو كرة القدم انطلاق بطولة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، خلال الشهر المقبل. وستكون النسخة المقبلة من المونديال استثنائية بكل تأكيد، إذ تضم منتخبات ومباريات أكثر من أي وقت مضى، كما تستضيفها دول أكثر، وهو ما يطرح سؤالاً مهماً حول أكبر حدث رياضي على وجه الأرض، يتعلق بالحد الذي يمكن أن يصل إليه هذا الحدث.

وتختبر النسخة المقبلة من كأس العالم قدرة الرياضة الأكثر شعبية في العالم على التحمل، قبل أن تصل إلى نقطة الانهيار. سواء تعلق الأمر بالقدرة البدنية للاعبين الكبار، الذين يهددون بالإضراب بسبب ازدحام جدول المباريات، أو بمدة تركيز المشجعين في عصر البث التلفزيوني المتواصل لكرة القدم، أو بالأسعار الباهظة للتذاكر وحتى مواقف السيارات، فإن نقاط الضغط تبدو كثيرة قبل إقامة منافسات البطولة.

ومع نظام موسع يضم 48 منتخباً، بدلاً من 32، ويمتد على مدى ستة أسابيع تقريباً، يرى البعض أن هذه النسخة تهدد بإضعاف منتج «فيفا» الأهم. وقال المهاجم الأمريكي السابق كلينت ديمبسي: «أعتقد شخصياً أن هذا النظام قلل من حماس البطولة وجودتها، وكأنها لا تبدأ فعلياً إلا في دور الـ32»





