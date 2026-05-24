2025-2026 UAE Karate Cup Finals: Boys' and Girls' Championships

The 2025-2026 UAE Karate Cup Finals concluded with a thrilling competition among seven clubs, featuring 116 athletes. The event showcased a diverse range of karate styles, including the popular 'Bunkai' technique, which involves analyzing and applying combat techniques. The finals resulted in a tie between Sharjah and Al-Ahli clubs for the individual championships, with Sharjah claiming the titles in the boys' and girls' categories. Meanwhile, Al-Ahli secured the titles in the men's and women's categories. The event also saw the emergence of new talents and the continuation of the sport's growth and development in the UAE.

اختتمت منافسات بطولة كأس الاتحاد للكاراتيه لفرق الكاتا لفئات الناشئين والناشئات والشباب والآنسات والرجال والسيدات للموسم الرياضي 2025-2026، التي استضافتها صالة نادي الشارقة فرع الحزانة، بمشاركة 116 لاعباً ولاعبة يمثلون سبعة أندية، وسط حضور جماهيري لافت من محبي اللعبة وأولياء الأمور.

أسفرت البطولة عن تقاسم نادي شباب الأهلي ونادي الشارقة للألعاب الفردية ألقاب الكأس، بعدما فرض الأول سيطرته على مسابقات الإناث، فيما واصل الثاني تألقه في منافسات الذكور. وأكد نادي شباب الأهلي تفوقه بحصده أربعة ألقاب من أصل ستة، بعدما توج بكؤوس فئات الناشئات والآنسات والسيدات، إضافة إلى إحرازه لقب فئة الناشئين، ليواصل نتائجه المميزة خلال الموسم الحالي.

وفي المقابل، عزز نادي الشارقة للألعاب الفردية حضوره القوي بتتويجه بلقبي فئتي الشباب والرجال، محافظاً على صدارته لهاتين الفئتين ومؤكداً استمرارية مستوياته الفنية المتميزة. وشهدت نهائيات منافسات الرجال والسيدات عروضاً فنية مميزة تضمنت أداء الكاتا المصحوب بـ«البونكاي»، الذي يقوم على تحليل الحركات واستخراج تطبيقاتها القتالية، في مشهد يعكس المستوى الفني المتطور الذي باتت تشهده البطولة، على غرار البطولات العالمية للفرق، حيث قدم اللاعبون واللاعبات مستويات نالت استحسان الحضور.

وحضر حفل الختام راشد عبدالمجيد آل علي النائب الأول لرئيس اتحاد الكاراتيه نائب رئيس الاتحاد الآسيوي عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي للكاراتيه، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد يتقدمهم إبراهيم النعيمي رئيس لجنة المسابقات، ومحمد حربوك الشحي المدير المالي للاتحاد. كما شهد المنافسات المهندس سليمان الهاجري عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي رئيس إدارة الألعاب الفردية، والخبير هشام سري المدير الفني للاتحاد، والحكم الدولي جابر الزعابي رئيس لجنة الحكام، وأحمد ناصر الحرازي رئيس لجنة التنظيم.

وجاءت النتائج النهائية على النحو التالي: في فئة السيدات، أحرز نادي شباب الأهلي المركز الأول، وحلت أكاديمية ماغمادور في المركز الثاني. وفي فئة الآنسات، توج نادي شباب الأهلي بالمركز الأول، وجاء بوشيدو مارشال واللياقة البدنية في المركز الثاني، فيما حلت أكاديمية ماغمادور ثالثاً. وفي فئة الناشئات، حل نادي شباب الأهلي أولاً، تلاه فريق شرطة دبي في المركز الثاني، ثم أكاديمية ماغمادور ثالثاً.

أما في فئة الرجال، فقد توج نادي الشارقة للألعاب الفردية بالمركز الأول، وجاء نادي الذيد الرياضي ثانياً، وحلت شرطة دبي ثالثاً. وفي فئة الشباب، أحرز نادي الشارقة للألعاب الفردية المركز الأول، متقدماً على نادي الذيد الرياضي صاحب المركز الثاني، فيما جاءت شرطة دبي ثالثاً. وفي فئة الناشئين، فاز نادي شباب الأهلي بالمركز الأول، تلاه نادي الشارقة للألعاب الفردية في المركز الثاني، فيما جاء نادي الذيد الرياضي ثالثاً، وحل مركز العزام للكاراتيه في المركز الثالث المكرر.

وتعكس هذه النتائج التطور المتواصل لرياضة الكاراتيه على مستوى الدولة، في ظل الدعم الذي تحظى به الأندية والاتحاد، والجهود المتواصلة لاكتشاف المواهب وصقلها عبر مختلف الفئات السنية





