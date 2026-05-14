2025-2026 UAE Basketball Cup: Sharjah-Jazeera, Al-Bait-Al-Zubair on Friday, Al-Nasr-Al-Wala and Al-Ahli-Al-Wala on Saturday

The 2025-2026 UAE Basketball Cup is set to begin on Friday with matches in Group 1 between Sharjah and Jazeera, Bait and Zubair, and Al-Ahli and Al-Wala. On Saturday, matches in Group 2 will take place between Al-Ahli and Al-Wala at Al-Mamzar, Al-Nasr and Al-Wala at Dubai Stadium, and Al-Ahli and Al-Wala at Al-Mamzar. The tournament will feature 8 teams and a group stage followed by knockout rounds.

انطلاق كأس نائب رئيس الدولة للسلة 2025-2026 : الشارقة-الجزيرة والبطائح-الظفرة الجمعة، والنصر-الوصل وشباب الأهلي-الوحدة السبت، بمشاركة 8 فرق ونظام مجموعات ثم خروج مغلوبتنطلق، الجمعة، منافسات بطولة كأس صاحب السموّ نائب رئيس الدولة لكرة السلة للموسم الرياضي 2025-2026 ، بإقامة مباراتين ضمن المجموعة الأولى تحتضنهما «الإمارة الباسمة»، في افتتاح بطولة تشهد مشاركة 8 فرق.

يستضيف الشارقة، عند الثامنة مساءً في الصالة البيضاوية، نظيره الجزيرة، في مواجهة يسعى خلالها الفريقان إلى تحقيق بداية قوية وتسجيل أول انتصار في مشوارهما بالبطولة. وتسبقها عند الساعة 7:15 مساءً مباراة البطائح وضيفه الظفرة، حيث يطمح الفريقان أيضاً إلى افتتاح مشاركتهما بالفوز وحصد أول نقطتين في المسابقة.

وتُستكمل مباريات الجولة الافتتاحية السبت ضمن منافسات المجموعة الثانية، إذ يستقبل شباب الأهلي، بطل الدوري في الموسم الحالي، فريق الوحدة في صالة الممزر، فيما يحل الوصل ضيفاً على جاره النصر في ديربي «بر دبي» المرتقب. وتتواصل البطولة بإقامة الجولة الثانية يومي 18 و19 مايو، ثم الجولة الثالثة يومي 21 و22 من الشهر ذاته، على أن تُقام منافسات الدور ربع النهائي يومي 24 و25 مايو، والدور نصف النهائي يوم 28 مايو، فيما يقام النهائي، إلى جانب مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، يوم 30 مايو، على أن يتم تحديد ملاعب الأدوار الإقصائية لاحقاً، وفق نتائج الدوري.

وكانت القرعة قد وزعت الفرق الثمانية المشاركة على مجموعتين، حيث ضمت المجموعة الأولى: الشارقة والبطائح والظفرة والجزيرة، فيما جاءت المجموعة الثانية قوية بوجود شباب الأهلي، بطل الدوري، والنصر وصيفه، إلى جانب الوصل والوحدة





