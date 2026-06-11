146 فائزاً من الإمارات ودول الخليج يكرمون في جوائز دبي للجودة

مجموعة دبي للجودة اختتمت الحفل السنوي لتوزيع جوائز المجموعة بتكريم 146 فائزا من الإمارات ودول الخليج العربي في 8 جوائز. تم تكريم الفائزين من سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم الراعي الفخري لمجموعة دبي للجودة ورئيس مجموعة دبي للجودة الدكتور هزاع خلفان النعيمي وبحضور نخبة من كبار الشخصيات القيادية بالدولة والمدراء التنفيذيين للشركات المشاركة والرعاة الداعمين والشركاء الإعلاميين ولفيف من ممثلي وسائل الإعلام. شهد الحفل تكريم الفائزين في كل من جائزة الإمارات للسيدات في نسختها الواحد والعشرين وجائزة أفكار عربية الدولية في نسختها الثامنة عشر وجائزة التحسين المستمر العالمية في نسختها الرابعة عشر وجائزة أفكار الإمارات في نسختها الثانية عشر وجائزة الإمارات للابتكار في نسختها السادسة وجائزة الذكاء الاصطناعي العالمية في نسختها الثانية وجائزة التميز الطبي العالمية في نسختها الثانية وجائزة الاستدامة العالمية في نسختها الأولى. وأكدت مجموعة دبي للجودة أن جوائزها السنوية تواصل دورها كمنصة مؤسسية للاحتفاء بالمبادرات الرائدة وتسليط الضوء على التجارب المتميزة التي تسهم في رفع مستويات الأداء وتعزيز ثقافة الابتكار ودعم مستهدفات التنافسية والاستدامة في المؤسسات الحكومية والخاصة.

أحمد بن سعيد يكرّم 146 فائزاً من ال إمارات ودول الخليج بجوائز « دبي للجودة » تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة دبي للمطارات الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران ال إمارات والمجموعة اختتمت مجموعة دبي للجودة الحفل السنوي لتوزيع جوائز المجموعة بتكريم 146 فائزا من ال إمارات و دول الخليج العربي من مؤسسات حكومية وخاصة في 8 جوائز تم تكريم الفائزين من سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم الراعي الفخري لمجموعة دبي للجودة ورئيس مجموعة دبي للجودة الدكتور هزاع خلفان النعيمي وبحضور نخبة من كبار الشخصيات القيادية بالدولة والمدراء التنفيذيين للشركات المشاركة والرعاة الداعمين والشركاء الإعلاميين ولفيف من ممثلي وسائل الإعلام شهد الحفل تكريم الفائزين في كل من جائزة ال إمارات للسيدات في نسختها الواحد والعشرين وجائزة أفكار عربية الدولية في نسختها الثامنة عشر وجائزة التحسين المستمر العالمية في نسختها الرابعة عشر وجائزة أفكار ال إمارات في نسختها الثانية عشر وجائزة ال إمارات للابتكار في نسختها السادسة وجائزة الذكاء الاصطناعي العالمية في نسختها الثانية وجائزة التميز الطبي العالمية في نسختها الثانية وجائزة الاستدامة العالمية في نسختها الأولى وذلك بحضور ممثلي الجهات الفائزة والرعاة والشركاء والإعلاميين وأكدت مجموعة دبي للجودة أن جوائزها السنوية تواصل دورها ك منصة مؤسسية للاحتفاء بالمبادرات الرائدة و تسليط الضوء على التجارب المتميزة التي تسهم في رفع مستويات الأداء وتعزيز ثقافة الابتكار ودعم مستهدفات التنافسية والاستدامة في المؤسسات الحكومية والخاصة وقال الدكتور هزاع خلفان النعيمي رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للجودة فخورن بهذا التجمع السنوي والإحتفاء بالفائزين في الحفل الختامي لجوائز المجموعة والذي ينظم سنوياً تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم والذي دأب على دعم المجموعة وبفضل توجهات سموه لمسيرة الإبتكار والتميز المؤسسي استطاعت المجموعة تعزيز رؤيتها والتي أثمرت عن استقطاب 400 مشاركة من كبرى المؤسسات الحكومية والخاصة في المنطقة وتشكيل لجان تحكيم مكونة من 236 مقيم محترف محليا ودوليا وتكريم 146 فائزاً من ال إمارات والسعودية والبحرين وسلطنة عمان وهذا برهان على ان جوائز المجموعة تعد منصة للتميز لتتويج الشركات الرائدة والأكثر تميزا في المنطقة كونها مركزاً للابتكار والتميز المؤسس.

أحمد بن سعيد يكرّم 146 فائزاً من الإمارات ودول الخليج بجوائز «دبي للجودة» تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة دبي للمطارات الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة اختتمت مجموعة دبي للجودة الحفل السنوي لتوزيع جوائز المجموعة بتكريم 146 فائزا من الإمارات ودول الخليج العربي من مؤسسات حكومية وخاصة في 8 جوائز تم تكريم الفائزين من سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم الراعي الفخري لمجموعة دبي للجودة ورئيس مجموعة دبي للجودة الدكتور هزاع خلفان النعيمي وبحضور نخبة من كبار الشخصيات القيادية بالدولة والمدراء التنفيذيين للشركات المشاركة والرعاة الداعمين والشركاء الإعلاميين ولفيف من ممثلي وسائل الإعلام شهد الحفل تكريم الفائزين في كل من جائزة الإمارات للسيدات في نسختها الواحد والعشرين وجائزة أفكار عربية الدولية في نسختها الثامنة عشر وجائزة التحسين المستمر العالمية في نسختها الرابعة عشر وجائزة أفكار الإمارات في نسختها الثانية عشر وجائزة الإمارات للابتكار في نسختها السادسة وجائزة الذكاء الاصطناعي العالمية في نسختها الثانية وجائزة التميز الطبي العالمية في نسختها الثانية وجائزة الاستدامة العالمية في نسختها الأولى وذلك بحضور ممثلي الجهات الفائزة والرعاة والشركاء والإعلاميين وأكدت مجموعة دبي للجودة أن جوائزها السنوية تواصل دورها كمنصة مؤسسية للاحتفاء بالمبادرات الرائدة وتسليط الضوء على التجارب المتميزة التي تسهم في رفع مستويات الأداء وتعزيز ثقافة الابتكار ودعم مستهدفات التنافسية والاستدامة في المؤسسات الحكومية والخاصة وقال الدكتور هزاع خلفان النعيمي رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للجودة فخورن بهذا التجمع السنوي والإحتفاء بالفائزين في الحفل الختامي لجوائز المجموعة والذي ينظم سنوياً تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم والذي دأب على دعم المجموعة وبفضل توجهات سموه لمسيرة الإبتكار والتميز المؤسسي استطاعت المجموعة تعزيز رؤيتها والتي أثمرت عن استقطاب 400 مشاركة من كبرى المؤسسات الحكومية والخاصة في المنطقة وتشكيل لجان تحكيم مكونة من 236 مقيم محترف محليا ودوليا وتكريم 146 فائزاً من الإمارات والسعودية والبحرين وسلطنة عمان وهذا برهان على ان جوائز المجموعة تعد منصة للتميز لتتويج الشركات الرائدة والأكثر تميزا في المنطقة كونها مركزاً للابتكار والتميز المؤسس





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' بيئة الشارقة ' تحبط عملية تهريب ١٤٦ حيوانا و طيرا مدرجة في قانون ' سايتس'الشارقة في 29 مارس / وام / أحبطت هيئة البيئة و المحميات الطبيعية بالشارقة عملية تهريب ١٤٦ حيوانا وطيرا تعود إلى أربع فصائل مدرجة في قانون الاتجار الدولي 'سايتس'. تمت العملية عبر الحدود البرية بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة - مركز المدام حيث تم ضبط أشخاص من الجنسية الخليجية وهم يحاولون تهريب هذه الحيوانات والطيور أثناء دخولهم إلى أراضي الدولة دون إذن استيراد مسبق من الجهات المختصة و لا تحمل شهادات صحية تثبت سلامتها وخلوها من الأمراض. تعتبر الطيور والحيوانات التي تمت مصادرتها من ضمن قائمة الحيوانات المهددة بالانقراض ومدرجة في قانون الاتجار الدولي 'سايتس' من الدرجات الأولى والثانية والثالثة .. وتم اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة في حق أصحابها ومن ثم تسليمها إلى هيئة البيئة والمحميات الطبيعية. وقالت سعادة هنا سيف السويدي رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية: 'نجحت فرق الهيئة بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة في إحباط عملية تهريب ١٤٦ حيوانا وطيرا بما يؤشر إلى مدى الحرص والمتابعة الدقيقة من قبل فرق الهيئة في تنفيذ مهماتها التي تعمل على المساهمة في الحفاظ على الأنواع وحمايتها من الانقراض وتوفير أفضل شروط الحياة لها ' .. لافتة إلى أن عدد الحيوانات المحظورة والمفترسة والخطرة التي تم ضبطها خلال العام الماضي بلغت ٣٧٩ حيوانا. و أشارت إلى أن لدى الهيئة مركزا لإيواء ورعاية الحيوانات المفترسة في متنزه الصحراء يمتد على مساحة قدرها ٢٧ ألف متر مربع يعد الأول من نوعه خليجيا ويشكل إضافة مهمة على المستوى البيئي في الإمارة و يمكنه إيواء الحيوانات المفترسة والخطرة بشكل أفضل ووفقا للمعايير العالمية المعمول بها في هذا المجال. و تمتلك الهيئة كثيرا من الخطط و الأفكار و المبادرات و الاستراتيجيات التي تتعلق بالحفاظ على البيئة وصون التنوع الحيوي ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة نظرا لمكانة البيئة التي تعتبر ملكا للجميع وللأجيال القادمة الأمر الذي يتطلب الحرص عليها وصونها وعدم العبث بها وتخريبها سواء في المناطق البرية أو الجبلية أو البحرية والشواطئ وفي مختلف المواقع بما فيها حماية الحيوانات والطيور المهددة بالانقراض.

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