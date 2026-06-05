14 بروتيناً بالدم تتنبأ بسرطان الرئة قبل 5 سنوات

نجح فريق علمي مدعوم من المركز الوطني لأبحاث الصحة والرعاية بمستشفى جامعة كوليدج لندن في تحديد 14 بروتيناً في دم الإنسان يمكنها التنبؤ بخطر الإصابة بسرطان الرئة قبل خمس سنوات من ظهور المرض.

نجح فريق علمي مدعوم من المركز الوطني لأبحاث الصحة والرعاية بمستشفى جامعة كوليدج لندن في تحديد 14 بروتيناً في دم الإنسان يمكنها التنبؤ بخطر الإصابة ب سرطان الرئة قبل خمس سنوات من ظهور المرض.

وتم تحديد هذه البروتينات بعد استخدام تقنيات التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات بروتينات بلازما الدم لأكثر من 48 ألف مشارك في بنك البيانات الحيوية بالمملكة المتحدة. وتوصل الباحثون إلى أن هذه البروتينات لا تفرزها الورم نفسه، بل تعكس بيئة التهابية متغيرة داخل الرئة تسبق تكوّن السرطان. وتشير الدراسة إلى أن هذه الحالة الالتهابية نتيجة عوامل بيئية مثل تلوث الهواء وعوادم السيارات ودخان السجائر. ويمكن أن يفتح هذا الاكتشاف الباب أمام جيل جديد من الفحوصات والتدخلات الوقائية المبكرة





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سرطان الرئة بروتينات ذكاء اصطناعي التدخين التهاب رئوي

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