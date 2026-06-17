"أمبودسمان" يحقق لقب "برينس أوف ويلز ستيكس" للمرة الثانية على التوالي

المهر "أمبودسمان" توج اليوم الأربعاء، في سباق "برينس أوف ويلز ستيكس" المخصص للخيول المهجنة الأصيلة للفئة الأولى "جروب1" لمسافة 2000 متر، بفوزه الثاني على التوالي، بعد أن أصبح ثاني جوادٍ منذ 31 عاماً يتمكن من تحقيق لقب السباق للعام الثاني على التوالي، منذ فوز المهر "محرم" المملوك للمغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم طيب الله ثراه، وحققه عامي 1994 و1995.

17 يونيو 2026 توج المهر "أمبودسمان" بشعار "غودولفين"، وإشراف المدربين جون ثيدي غوسدن، وللعام الثاني على التوالي، بطلاً في سباق "برينس أوف ويلز ستيكس" المخصص للخيول المهجنة الأصيلة للفئة الأولى "جروب1" لمسافة 2000 متر، عقب نجاحه اليوم الأربعاء، في تكرار أدائه اللافت للعام الماضي، وحسم لقب السباق الذي جرى في الشوط الرابع والرئيس، في ثاني أيام مهرجان "رويال أسكوت" البريطاني العريق، الممتد حتى السبت المقبل، ويعد دروة سباقات المضامير العشبية على الساحة الدولية.

وأكد "أمبودسمان" مجدداً مكانته كأحد أفضل جياد مسافة 2000 متر على الساحة الدولية، بعد أصبح ثاني جوادٍ منذ 31 عاماً يتمكن من تحقيق لقب "برينس أوف ويلز ستيكس" للعام الثاني على التوالي، منذ فوز المهر "محرم" المملوك للمغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم طيب الله ثراه، وحققه عامي 1994 و1995.

كما أهدى "أمبودسمان" فريق "غودولفين" العالمي، لقبه السابع في سباق "برينس أوف ويلز ستيكس" منذ تتويج الجواد "فايثفول صن" بلقب نسخة عام 1998، معززاً مكانة "الشعار الأزرق الملكي" كأكثر ملاك الخير فوزاً بلقب السباق العريق الذي تعود انطلاقته الأولى إلى العام 1862 وعرف الفارس وليام بيوك، كيفية قيادة "أمبودسمان" للحفاظ على قدراته خلال المراحل الأولى من عمر السباق، قبل إطلاق العنان لقدراته عند المنعطف الأخير ودخول المسار المستقيم لمضمار "أسكوت" متجاوزاً منافسيه نحو الصدارة، وقاطعاً خط النهاية بالمركز الأول، بزمن بلغ دقيقتين وثلاث ثواني و24 جزء من الثانية، متفوقاً بفارق 4 أطوال عن المهرة الإيرلندية "ميمي هوك" التي حلت بالمركز الثاني بإشراف المدرب الخبير أيدين أوبراين وقيادة الفارس ريان مورد، فيما ذهب المركز الثالث لبطل سباق "قوس النصر الفرنسي" للموسم الماضي المهر "داريز" المملوك لـ "اسطبلات آغا خان" بإشراف المدرب فرانسيس غرافار، وقيادة الفارس مايكل بارزالونا





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