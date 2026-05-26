برقيات تهنئة من قادة الإمارات بمناسبة عيد الأضحى المبارك

أبرز قادة دولة الإمارات العربية المتحدة، بمن فيهم رئيس الدولة ونائبيه وحكام الإمارات، بإرسال برقيات تهنئة متنوعة بمناسبة عيد الأضحى المبارك إلى ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية وقادة دول مجلس التعاون الخليجي. كما تبادل حكام الإمارات وأولياء العهود البرقيات بين بعضهم البعض، معبرين عن أسمى التهاني Barth الدعاء بأن يعيد الله هذه المناسبة على الجميع بموفور الصحة والسعادة، وبالتقدم والرخاء للشعوب، وللأمتين العربية والإ伊斯兰ية بالعزة والرفعة.

أرسل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقيات تهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك إلى ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإ سلام ية.

وقد أعرب سموه خلال هذه البرقيات عن تمنياته الصادقة لهم بموفور الصحة والسعادة، ولشعوبهم بركة التقدم والرخاء، وللأمتين العربية والإسلامية بالعزة والمجد والرفعة. كما أرسل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، برقيات تهنية مماثلة بهذه المناسبة إلى ملوك ورؤساء وأمراء ورؤساء حكومات الدول العربية والإسلامية.

إضافة إلى ذلك، أرسل كل من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، برقيات تهنئة إلى أخيهم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

عبروا فيها عن أسمى آيات التهاني والتبريكات بهذه المناسبة العزيزة على قلوب المسلمين، ودعوا الله عز وجل أن يعيدها على سموه بموفور الصحة والعافية، وعلى الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات. كما أرسل سموهم برقيات تهنية مماثلة إلى كل من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

من ناحية أخرى، أرسل أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات برقيات تهنئة أيضاً بمناسبة عيد الأضحى المبارك إلى قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورؤساء وملوك الدول العربية والإسلامية، متمنين من الله عز وجل أن يعيد عليهم هذه المناسبة المباركة بدوام الصحة والسعادة، وعلى شعوبهم بالمزيد من التقدم والازدهار، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالعزة والرفعة.

هذا وقد أرسل سمو أولياء العهود ونواب الحكام برقيات تهنية مماثلة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة





