属性 المرافئ الشرعية للضحى بأضاحي تذكر بفترة معينة وشروط معينه

يقوم مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي بالإشارة إلى الإجراءات الشهرية والشروط الضرورية التي يجب اتباعها لتوافر الأضحية الشرعية التي تم تخصيصها قبل حلول عيد الأضحى المبارك.

أصدر مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي دليلاً توضيحياً مرتبطاً بالعيد السمح الأول من ذي الحجة حيث حدد ثلاثة شروط أساسية يجب أن يلبيها الحيوان المخصص للأضحية وتبدأ هذه الشروط من حيث الأنعام العاملة والتي تشمل الضأن و الماعز و البقر و الإبل .

*الأضحية يجب أن تكون من الأنعام الصحيه والتي لستن تحوي أي عيوب ظاهرة مثل العرج أو المرض أو العور أو الهزال. *يجب أن يكون الجذع في حالة صحة حيث يبلغ سنة أو ستة أشهر عند بعض العلماء بينما يشترط في الماعز أن يكون قد أنهى السنة الأولى ولايتجاوز شهرжены وأن يشترط في البقر أن يكون قد أنهى ثلاث سنوات ولايتجاوز الرابعة إلا في الإبل يجب أن يكون قد أنهى خمس سنين ولايتجاوز السادسة.

*يأتي هذا الدليل لتوعية المضحين وتوجيههم نحو اختيار الأنعام الوافله لكل الشروط والأركان المقررة والتي تهدف لحفظ أقدس شعائر الاسلام واحترام الحياة وتلبية احتياجات المجتمع





