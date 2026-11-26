في خطوة تعكس التميز المستمر والريادة ال تقنية التي تتميز بها منصة علي بابا كلاود ، أعلنت الشركة رسمياً عن تأكيد تصنيفها ضمن فئة الشركات الرائدة في تقرير ماجيك كوادرانت ل إدارة الحاويات لعام 2026، وهو التصنيف الذي تصدره مؤسسة جارتنر العالمية المرموقة.

وقد جاءت هذه النتيجة لتؤكد على استمرارية أداء الشركة القوي في هذا المجال الحيوي للعام الرابع على التوالي، مما يضعها في مصاف الشركات الأكثر تأثيراً وموثوقية في سوق البنية التحتية للحوسبة السحابية وإدارة الحاويات. ويعتبر هذا الإنجاز ليس مجرد شهادة تقدير فنية، بل هو دليل قاطع على شمولية محفظة خدمات علي بابا كلاود التقنية، وقدراتها المتطورة في إدارة وتشغيل خدمات الحاويات بكفاءة عالية وموثوقية تضمن استمرارية العمليات للشركات الكبرى حول العالم.

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تقرير جارتنر يؤكد قيادة علي بابا كلاود

وتشير مؤسسة جارتنر في تقريرها إلى أن الشركات المصنفة ضمن الفئة القيادية تتميز بامتلاكها لخدمات تلائم الاستخدام الاستراتيجي على المدى الطويل، بالإضافة إلى امتلاكها لخارطة طريق طموحة وواضحة للتطوير المستقبلي، مما يجعلها الشريك المثالي للتحول الرقمي الحديث. في سياق متصل مع هذا الإنجاز البارز، أعرب الدكتور فيفي لي، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في علي بابا كلاود إنتليجنس، عن سعادته بالنتائج التي تعكس التزام الشركة الراسخ بالتقدم التكنولوجي.

وأشار الدكتور لي إلى أن هذا التصنيف المستمر يعزز إيمان الشركة بالابتكار في التقنيات السحابية الأصلية، مشيراً إلى أن عصر وكلاء الذكاء الاصطناعي أصبح واقعاً ملموساً يغير قواعد اللعبة في صناعة التكنولوجيا. وأبان بأن الحاويات لم تعد مجرد أداة تقنية هامشية، بل تحولت إلى ركيزة أساسية لا غنى عنها لتشغيل أعباء العمل المعقدة الخاصة بالذكاء الاصطناعي، ولضمان توسيع نطاق هذه العمليات بكفاءة فائقة.

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وأكد أن الشركة ستستمر في استثمار جهودها البحثية والتطويرية لتحسين تقنياتها بشكل مستمر، بما يضمن لعملائها الحصول على المرونة والأمان والكفاءة اللازمة لتحديث تطبيقاتهم القائمة على الذكاء الاصطناعي وتوسيع نطاق تشغيلها لتشمل أسواقاً جديدة ومتنامية. ويأتي هذا التصنيف ضمن إطار أوسع من التطورات السريعة في مجال الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، حيث تسعى علي بابا كلاود باستمرار إلى تقديم حلول متكاملة تلبي احتياجات السوق المتغيرة.

الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية مستقبل البنية التحتية

وتظل الحاويات عنصرًا أساسيًا في بنية التحتية الرقمية الحديثة، إذ تتيح للشركات إدارة تطبيقاتها بشكل أكثر كفاءة ومرونة، خاصة مع تزايد الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات الصناعية والخدمية. ومن خلال الحفاظ على هذا الوضع القيادي لعدة سنوات، تثبت علي بابا كلاود أنها قادرة على مواكبة أحدث المعايير الدولية في مجال إدارة البنية التحتية السحابية، وتوفر لعملائها بيئة عمل آمنة ومستقرة تدعم نمو أعمالهم.

كما أن تركيز الشركة على الابتكار المستمر يضمن لها البقاء في forefront الصناعة التقنية، مما يعزز من ثقتها في قدرتها على تقديم قيمة مضافة حقيقية لعملائها في جميع أنحاء العالم، ويؤسس لمستقبل تقني مزدهر يعتمد على الكفاءة والأمان والابتكار التقني المتقدم. Title":