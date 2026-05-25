تداول الدولار انخفاضاً ضمن أسواق آسيا مع توقعات تلقائية بنهاية سريعة للاتفاق مع إيران، مما أثر على قيمة الدولار مقابل العملات الرئيسية وأسعار النفط، ويُعرب عن أمل المستثمرين في تحسن معنويات المخاطرة.

وبينما يواصل ال دولار الأمريكي نزول قيمته إلى أدنى مستويات الأسبوع، تُبشر الأسواق الآسيوية بنشوة حيال احتمال توافقٍ دولي قد يفتح مضيق هرمز ويعيد النفط إلى حدود أقل من 100 دولار للبرميل، رغم تخفيض احتمالات الولايات المتحدة التوصل إلى اتفاقٍ مع إيران في الأفق القريب.

فقد شهد سعر الدولار مقابل الين انخفاضاً طفيفاً قدره 0.2 فاصلً، لين يبلغ 158.9 ين، بينما ارتفع اليورو 0.3 فاصل إلى 1.1636 دولار، وصادق الجلانس الفيروسي عبر الدولار الأسترالي الذي ارتفع بمعدل 0.5 فاصل إلى 0.7162 دولار، مع توافُّق مشابه لنقد النيوزيلندي بمعدل 0.4 فاصل إلى 0.5869 دولار. كما تميل مؤشرات معنويات المخاطرة إلى التحسن، حيث أشار محللون من وفد ويستباك إلى أن التداولات في سيدني قد أوضحت تصاعداً في بيعة الدولار وتفضيل العملات المرتبطة بمستوى الخطر المتصاعد.

هذا التراجع في قيمة الدولار جاء مع انخفاض مؤشر الدولار، الذي يقيس القوة النسبيّة للعملة مقابل سلة من ست عملات، إلى 98.95، ما يطوف على أدنى مستوى له منذ 18 مايو، ويُعكس حالياً خلفية تداولية تجعلَّ الدولار يُعَدُّ أكثر حسّاسية للضغوط السلبية. وفي سياق متصل، باتت أسعار النفط خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط يتراجعان بشكل جماعي، حيث انخفضت البرتن 5.4 فاصل إلى 97.91 دولار للبرميل، وخام تكساس 5.7 فاصل إلى 91.10 دولار للبرميل، ليتبنى المتداولين تأمل يضمن تحوّلاً هادئاً نحو اتفاقٍ دولي يُعيد استقرار الاسواق.

من جانب آخر، يصف كريس ويستون، رئيس قطاع الأبحاث في بيبرستون جروب في ملبورن، تردد الأسواق ويشدد على أن السيناريو الأساسي للتوصل إلى اتفاق لا يزال قائمًا بالرغم من عدم وضوح التوقيت. يضيف أن تقارير الأسبوع الأول قد عززت شعوراً بالقناعة حتى وإن كان يبقي في الانتظار، مما يُعطي المستثمرين وجهة واقعية للانتظار بنقطة عظمى لفتح مضيق هرمز وإمكانية رفع أسعار النفط ضوءاً جديداً على أفق الاقتصاد العالمي.

في خضم هذه الأحداث، يظل السوق يراقب تأثيرات القضايا الجيوسياسية والاقتصادية على العملات والفوركس، مع توقعات مزيدًا من الحركة في الدولار وتأثيره على الانبعاثات النقدية العالمية، مع بقاء التركيز على خُطى السياسة النقدية للولايات المتحدة وتطورات صهاينة مختلفة لتحديد التدفق النقدي والاقتصادي في الآونة القريبة.





