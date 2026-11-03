يو بي إس ينضم لسوق أبوظبي للأوراق المالية كعضو تداول دولي

انضمام بنك يو بي إس كثاني عضو تداول عن بُعد لسوق أبوظبي للأوراق المالية في نوفمبر لتعزيز السيولة وجذب الاستثمارات العالمية.

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية رسمياً عن انضمام بنك الاستثمار "يو بي إس" إلى قوائم المشاركين فيه، ليصبح ثاني عضو تداول دولي عن بُعد في السوق المالي. ومن المقرر أن تبدأ هذه الشراكة الجديدة في العمل اعتباراً من تاريخ 3 نوفمبر الحالي، مما يفتح باب الوصول المباشر لعملاء البنك نحو أسواق رأس المال المحلية.

آليات الانضمام والتوسع في قاعدة المستثمرين

تمنح هذه الخطوة الجديدة عملاء بنك "يو بي إس" إمكانية الدخول المباشر إلى سوق رأس المال في أبوظبي، والاستفادة من الأوراق المالية المدرجة ضمن قائمة السوق المحلي. ويهدف هذا الإجراء إلى تحسين جودة قرارات تنفيذ الصفقات المالية، كما يعمل على تعزيز كفاءة عمليات التداول وإجراءات التسوية للمشاركين في الأسواق العالمية الذين يتعاملون مع الأصول الإماراتية.

Also read إطلاق البرنامج الضريبي المعتمد لتعزيز الكفاءات المهنية في الإمارات

وتأتي هذه الخطوة استجابة للطلب العالمي المتزايد على فرص الاستثمار في أسواق رأس المال بدولة الإمارات العربية المتحدة. وتسهم إضافة "يو بي إس" بشكل مباشر في دعم جهود إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية الرامية إلى مواصلة توسيع نطاق الوصول إلى السوق، وتنويع قاعدة المستثمرين المحتملين، وتعزيز حركة التداول العامة في السوق المالي.

رؤية الإدارة ودور المؤسسات الدولية

صرح عبد الله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، بأنهم يسرون بانضمام مجموعة "يو بي إس" إلى السوق، لافتاً إلى أنه سيصبح ثاني عضو تداول دولي عن بُعد ينضم خلال عام 2026. وأكد النعيمي أن الاهتمام بالمؤسسات الاستثمارية الدولية بالفرص المتاحة في السوق يستمر في النمو رغم التقلبات والتحديات الاقتصادية العالمية التي تشهدها المنطقة.

Advertisement

وأضاف النعيمي أن بنك "يو بي إس" يشاركهم الإيمان بأهمية التعاون والترابط بين الأسواق المالية العالمية المختلفة. وبيّن أن بصفتهم سوقاً مالية متعددة الأصول ومشغلاً للأسواق، فإنهم سيعملون باستمرار على تطوير البنية التحتية للسوق لاستقطاب المزيد من رؤوس الأموال العالمية، ودعم عمليات جمع رأس المال، والمساهمة الفاعلة في تحقيق رؤية أبوظبي لبناء اقتصاد متنوع ومستدام على المدى الطويل.

تحليل البيانات وحصة المستثمرين الأجانب

من جانبه، أوضح أحمد بدر، العضو المنتدب ورئيس خدمات تنفيذ التداولات في الأسواق العالمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى بنك "يو بي إس"، أن الانضمام إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية يتيح لهم توفير فرص أوسع للعملاء للاستثمار في السوق المحلي. وأشار إلى أن هذه الخطوة تتكامل مع منتجات أسواق رأس المال التي تقدمها المجموعة عبر شبكة أعمالها العالمية.

وأكد بدر أن هذا التوسع يوسع نطاق خدمات تنفيذ التداولات المتاحة للعملاء في مختلف مراحل عملية التداول المالي. وقد حافظت المؤسسات الاستثمارية على حضور قوي في السوق، حيث شكلت تداولاتها 78% من إجمالي قيمة التداول الكلي. وفيما يتعلق بالمشاركة الخارجية، بلغت حصة المستثمرين الأجانب 47% من إجمالي قيمة التداول خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2026.