يويفا ينصف الحكم الصومالي عمر عرتن ويكلفه بإدارة السوبر الأوروبي بعد منعه من دخول أمريكا

في سابقة تاريخية، اختار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الحكم الصومالي عمر عرتن لإدارة مباراة السوبر الأوروبي بين باريس سان جيرمان وأستون فيلا، رداً رمزياً على منعه من دخول الولايات المتحدة للمشاركة في مونديال 2026 لأسباب أمنية.

في خطوة تاريخية غير مسبوقة تحمل في طياتها دلالات سياسية ورياضية عميقة، أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا عن تعيين الحكم الصومالي الشاب عمر عبد القادر عرتن لإدارة المباراة المرتقبة في كأس السوبر الأوروبي ة، والتي ستجمع بين نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بطل دوري أبطال أوروبا ونادي أستون فيلا الإنجليزي بطل الدوري الأوروبي.

تأتي هذه الخطوة في توقيت حساس للغاية، إذ تأتي بعد أيام قليلة من تعرض الحكم الصومالي لموقف قاسٍ تمثل في منعه من دخول الأراضي الأمريكية وحرمانه من أداء مهامه التحكيمية في منافسات كأس العالم 2026، رغم امتلاكه كافة الوثائق القانونية وتأشيرة دخول سارية المفعول. وقد أوضح الاتحاد الأوروبي أن هذا القرار لم يكن عفويا، بل جاء ثمرة مشاورات مكثفة مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، وفي إطار تفعيل اتفاقية تعاون استراتيجية تم توقيعها مؤخرا لتعزيز التبادل والتعاون بين القارتين في مختلف المجالات الرياضية والتحكيمية.

ويمثل هذا التكليف سابقة تاريخية في مسيرة السوبر الأوروبي، حيث جرى العرف لسنوات طويلة على أن تكون إدارة المباريات النهائية والكبرى حكرا على الحكام الأوروبيين، مما يجعل من اختيار عرتن رسالة تضامن واعتراف صريح بكفاءته المهنية التي تجاوزت الحدود الجغرافية والقارية. ومن المقرر أن تقام المباراة في مدينة سالزبورغ النمساوية يوم 12 أغسطس، حيث ستكون الأنظار كلها متجهة نحو الحكم الصومالي الذي سيقود مواجهة من العيار الثقيل بين عملاقين أوروبيين.

وفي هذا السياق، أشاد ألكسندر تشيفيرين رئيس يويفا بالقدرات الفنية لعمر عرتن، واصفا إياه بالشاب البارع والمحنك الذي استطاع إثبات جدارته في أصعب الظروف وأعلى مستويات التنافس في القارة الأفريقية، مؤكدا أن كرة القدم يجب أن تظل وسيلة لجمع الشعوب وتقريب المسافات وليس أداة للإقصاء، وأن الاتحاد الأوروبي أراد من خلال هذه المبادرة إظهار الاحترام الكامل لمهارات عرتن التحكيمية، معربا عن شكره العميق لرئيس الاتحاد الأفريقي باتريس موتسيبي على دعمه القوي لهذه الخطوة. وعلى الجانب الآخر، تبرز تفاصيل الواقعة المؤلمة التي حدثت في مطار ميامي الدولي، حيث قامت السلطات الأمريكية بإعادة الحكم عرتن إلى بلاده فور وصوله للانضمام إلى طاقم حكام المونديال، وبررت هيئة الجمارك وحماية الحدود هذا المنع بدواعٍ تتعلق بالتدقيق الأمني المشدد.

وقد أشارت تقارير إعلامية نقلت عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية أن القرار استند إلى مزاعم بوجود صلات لعرتن بأفراد يشتبه في انتمائهم لمنظمات مصنفة إرهابية، وهو ما جعلهم يعتبرونه تهديدا للأمن القومي الأمريكي. وتأتي هذه الحادثة في سياق سياسات الهجرة المتشددة التي تبنتها إدارة الرئيس دونالد ترامب، والتي أثارت مخاوف واسعة قبل انطلاق البطولة العالمية، خاصة بعد فرض حظر على مواطني عدة دول من بينها الصومال.

ولم يكن عرتن الضحية الوحيدة لهذه الإجراءات، بل واجه أعضاء من الطواقم المعاونة لمنتخبات أخرى، منها المنتخب الإيراني، صعوبات مماثلة حالت دون دخولهم للولايات المتحدة. وقد أثارت ردة فعل رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، جاني إنفانتينو، جدلا واسعا، حيث اكتفى بدعوة المنتقدين إلى التحلي بالهدوء، وهو ما اعتبره الكثيرون موقفا ضعيفا لا يرتقي لمستوى الدفاع عن حقوق الحكام والمنتخبات المشاركة.

وفي المقابل، كان باتريس موتسيبي رئيس الكاف أكثر حزما في دعمه لعرتن، مؤكدا أن الحكم الصومالي جعل شعبه والقارة الأفريقية بأسرها يشعرون بالفخر، مشيرا إلى أن حصول عرتن على جائزة أفضل حكم في فئة الرجال لعام 2025 من قبل الكاف وتعيينه في كأس العالم 2026 هو اعتراف دولي بمستواه العالمي. وبالنظر إلى مسيرة عمر عرتن، نجد أنه ولد في مقديشو عام 1992، وشق طريقه بصبر واجتهاد حتى أصبح أول حكم صومالي ينضم إلى قائمة حكام فيفا الدوليين في عام 2018.

وقد حقق إنجازات استثنائية، منها إدارة مباريات في كأس الأمم الأفريقية مطلع عام 2024، وقيادة نهائيات قارية كبرى، بما في ذلك مباراة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، مما جعله أيقونة رياضية في بلاده حيث استقبل استقبال الأبطال بعد عودته من رحلته التعيسة إلى ميامي. إن تحول مسار عرتن من بوابات مطارات مغلقة في أمريكا إلى منصة عالمية في قلب أوروبا يجسد انتصار الكفاءة على التمييز، ويثبت أن الأبواب التي تغلقها السياسات الضيقة قد تفتح بدلا منها آفاق أوسع من التقدير والاحترام العالمي، ليعيد يويفا بذلك الاعتبار المهني لهذا الحكم المظلوم ويمنحه فرصة ذهبية للتألق أمام ملايين المشاهدين حول العالم





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عمر عرتن يويفا السوبر الأوروبي كأس العالم 2026 الاتحاد الأفريقي لكرة القدم

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