يونيسف تحذر: ارتفاع تكاليف النقل وأزمة الشرق الأوسط تعرقل إمدادات الأطفال وتؤخرها إلى ستة أشهر

تسلط يوني‍سف الضوء على تداعيات الحرب الإيرانية وأزمة الشرق الأوسط على سلاسل الإمداد، مع ارتفاع أسعار الوقود وتكدس الموانئ، ما أدى إلى تأخير شحنات المساعدات الطارئة للأطفال إلى لبنان، غزة والكونغو إلى ستة أشهر.

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة ( يونيسف ) في بيانٍ أصدرته اليوم الثلاثاء أن الارتفاع الحاد في تكاليف النقل على مستوى العالم، إلى جانب اضطرابات سلاسل الإمدادات الناجمة عن تصاعد الأزمات في الشرق الأوسط ، قد أضعف القدرة على توصيل المساعدات الإنسانية التي تنقذ حياة الأطفال.

فبعد ما يقرب من مئة يوم من انطلاق الحرب التي شنتها إيران، أصاب انعدام الأمن المتزايد على طرق الشحن الرئيسية مناطق عدة من الارتفاع غير المبرر في أسعار الوقود، ما أدى إلى تضاعف تكلفة نقل البضائع والحاجيات الطبية. كما أن الازدحام المتواصل في الموانئ البديلة، التي أصبحت الملاذ الوحيد للعديد من السلع بسبب إغلاق بعض الموانئ التقليدية، زاد من حدة الاضطرابات اللوجستية، مما أخر وصول المواد الأساسية إلى المناطق التي تحتاجها بشدة.

في الربع الأول من العام، استنفدت اليونيفف تقريباً كل ما قدمته شُرَكات الخدمات اللوجستية من رحلات طيران مستأجرة كتبرعات، حيث تم شحن الإمدادات جوًا إلى لبنان وقطاع غزة، على الرغم من تأخر وصولها إلى المستفيدين بفترة تتراوح بين أربعة إلى ستة أسابيع. وصرح جان سيدريك ميوس، رئيس قسم النقل واللوجستيات العالمية في اليونيفف، أن هذا الوضع غير مسبوق في تاريخ المنظمة، مشيرًا إلى أن الاعتماد المتزايد على الشحن الجوي أصبح ضرورة حتمية لتجاوز العوائق البرية والبحرية.

وأكد ميوس أن اليونيفف تستفيد من هذه الرحلات الجوية لتوزيع اللقاحات والأدوية والمواد الغذائية على الأطفال الذين يعانون من نقص حاد في الخدمات الأساسية. إلى جانب الأزمة في شرق البحر المتوسط، تواجه اليونيفف أيضاً تحديات لوجستية في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث لا يزال تفشي فيروس إيبولا يتطلب توصيل إمدادات طبية ومعدات طوارئ بسرعة. إذ أن الموانئ في مومباسا ودار السلام تعاني من ازدحام شديد، ما يدفع المنظمة إلى الاعتماد بشكلٍ متزايد على الخطوط الجوية لتجاوز العقبات.

وتقدّر اليونيفف أن بعض الشحنات قد تستغرق الآن ما يصل إلى ستة أشهر للوصول إلى وجهتها النهائية، خاصةً عندما تُعاد توجيهها عبر رأس الرجاء الصالح، ما يضيف أسبوعين إلى أربعة أسابيع إضافية على أوقات التسليم المتوقعة. هذا التأخير المتواصل يهدد حياة الأطفال الذين يعتمدون على تلقي اللقاحات والعلاجات الحيوية في الوقت المناسب، ويجبر المنظمات الإغاثية على تعديل خططها وتكثيف الجهود لتأمين بدائل نقل أكثر كفاءة ومرونة في ظل الظروف المتقلبة





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