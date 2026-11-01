يوم العلم الإماراتي: التزام المواطنين والمقيمين برفع العلم الوطني

يصادف الثالث من نوفمبر اليوم الوطني للعلم في الإمارات، حيث يلتزم الجميع برفع العلم تجسيداً للولاء والقيادة الحكيمة.

تحتفي دولة الإمارات العربية المتحدة في الثالث من نوفمبر من كل عام بمناسبة وطنية كبرى تُعرف باسم يوم العلم. وفي هذا اليوم يتحول المشهد الوطني إلى لوحة بهيجة حيث يرتفع علم الدولة على كل مؤسسة حكومية وعلى كل منزل في إمارات الدولة، مما يعكس روح الانتماء والفخر الوطني الذي يجسدّه الشعب الإماراتي بكل فئاته. ويعتبر رفع العلم في هذا اليوم واجباً وطنياً مقدساً يصدر بموجبه قرار من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتجسيد هذا الواجب.

الولاء الوطني يتجاوز الحدود

على الرغم من القرار الصريح الذي يشمل كل من يعيش على أرض الدولة، إلا أن بعض الأفراد يتقاعسون عن رفع العلم على منازلهم، مما يُعدّ تجاهلاً للتوجيهات الرسمية. وفي المقابل، يظهر عدد كبير من المقيمين التزاماً مشرفاً بالقرار، حيث يزينون بيوتهم بأكثر من علم للدولة، ويبدون ابتهاجاً و سروراً لافتاً للنظر يعكس حبهم لوطنهم الجديد. مثل هؤلاء الأفراد من المواطنين والمقيمين نستشعر من خلال أفعالهم عمق وطنية صادقة، مما يؤكد أن الوطنية روح لا ترتبط بالجنسية فقط، بل قد تتجلى في غير المواطن بصدق أكبر في ولائه وانتمائه الراسخ إلى أرض دولة الإمارات العربية المتحدة.

Also read بعد جريمة الكرك: كيف يتحول الاختلاف إلى قتل؟

تجديد العهد الوطني

الحقيقة الأعمق هي أن الاحتفال بالثالث من نوفمبر ليس مجرد تقديس لليوم ذاته كقوة زمنية، بل هو احتفال بما جرى في مثل هذا اليوم التاريخي لدولة الإمارات الذي شكل علامة فارقة في تاريخها. ويشير الشاعر العربي إلى ضرورة الطاعة والتقدير عند صدور القرارات الوطنية، مما يعني وضع العلم على الرؤوس والصدور احتراماً وتقديساً، وعدم إهانته بتفرشه على الأرض أو لفّه حول الخصور بشكل لا يليق بمكانته. وهذا اليوم البهيج يذكرنا باليوم المجيد الذي رفع فيه المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، علم الاتحاد، ليبدأ فصل جديد من الفخار والتلاحم.

Advertisement

استمرارية القيادة والنهضة

الثالث من نوفمبر يمثل تذكيراً وتجديداً لذلك العهد الأصيل، حيث تسلم القيادة بعد وفاة الشيخ زايد راية الاتحاد، فقام بتسليمها في الثالث من نوفمبر لسيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيّب الله ثراه، والذي واصل مسيرته العطرة. ومن بعده، تسلم الأمانة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مما يضمن استمرار الاتحاد واستمرار العطاء والتنمية المستدامة. وتعتبر قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان من أبرز المراحل التي يعجز اللسان عن وصف شمائله ويحتار القلم إذا أراد أن يكتب عن إنجازاته الكبيرة والملموسة التي شهدها الوطن.

الفخر بالقيادة والشعب

نحن نفخر نحن الشعب الإماراتي بقيادتنا الرشيدة المتمثلة في صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وفي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذين يقودون بمكارم الأخلاق والرؤية الثاقبة. كما نعتز بإخواننا أصحاب السمو حكام الإمارات، ونوابهم، وأولياء العهود، وجميع شيوخنا الكرام، الذين يمثلون ركائز الاستقرار والأمن. وفي هذا اليوم الوطني، نجدد ولاءنا وتضامننا مع قيادتنا الحكيمة، ونسأل الله العلي القدير أن يديم الأمن والأمان على دولة الإمارات، وعلى كل من أراد الخير للبشرية، محافظين على هذا النسيج الاجتماعي المتماسك.