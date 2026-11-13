يوروستات: منطقة اليورو تسجل عجزاً تجارياً في سبتمبر 2026 بفعل الطاقة

كشف مكتب الإحصاء الأوروبي يوروستات عن تحول ميزان منطقة اليورو إلى العجز في سبتمبر 2026، حيث سجل عجزاً بقيمة 10.3 مليار يورو مدفوعاً بارتفاع الواردات، مقابل فائض العام الماضي.

كشف مكتب الإحصاء الأوروبي " يوروستات" عن تحوّل جذري في الأداء التجاري ل منطقة اليورو خلال شهر سبتمبر عام 2026، حيث سجل الميزان التجاري السلعي عجزاً قدره 10.3 مليار يورو. يأتي هذا العجز contrasting مع الفائض الذي بلغ 13.5 مليار يورو في الشهر نفسه من العام السابق، مما يعكس اتساع الفجوة بين الواردات والصادرات خارج التكتل.

تفاصيل العجز وآليات النمو التجاري

أظهرت البيانات الصادرة عن "يوروستات" أن صادرات منطقة اليورو إلى بقية دول العالم شهدت نمواً سنوياً بنسبة 6%، لتصل قيمتها إلى 272.7 مليار يورو، مقارنة بـ257.2 مليار يورو في سبتمبر 2025. في المقابل، قفزت الواردات بشكل حاد بنسبة 16.1%، محققةً رقماً قياسياً عند 283 مليار يورو، مقابل 243.7 مليار يورو في العام السابق، مما أدى مباشرةً إلى تحقيق العجز.

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وعلى الرغم من هذا التحول السلبي في الميزان التجاري لشهر سبتمبر، إلا أن العجز المسجل كان أقل من العجز الذي سُجل في أغسطس 2026، والذي وصل إلى 16.6 مليار يورو. وتشير هذه الأرقام إلى وجود تقلبات شهرية في تدفقات التجارة الخارجية، لكن الاتجاه العام يشير إلى ضغط متزايد على الميزان التجاري الإقليمي.

أرجع تقرير "يوروستات" التراجع السنوي في الميزان التجاري لمنطقة اليورو بشكل رئيسي إلى اتساع عجز قطاع الطاقة بشكل كبير، حيث ارتفع العجز في هذا القطاع من 20.7 مليار يورو في سبتمبر 2025 إلى 33 مليار يورو في سبتمبر 2026. كما ساهم تقلص الفائض في تجارة الآلات والمركبات، حيث انخفض من 10 مليارات يورو إلى 3 مليارات يورو خلال الفترة نفسها.

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الموقف المؤسسي وأدوار الجهات المعنية

يُعد مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات" الجهة الرسمية المسؤولة عن توفير البيانات الإحصائية الموثوقة التي تعتمد عليها السياسات الاقتصادية والتجارية في الاتحاد الأوروبي. وتُظهر تحليلات المكتب أن الضغوط التضخمية المرتبطة بأسعار الطاقة لا تزال تؤثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية والتدفقات التجارية، مما يتطلب مراقبة دقيقة من قبل صانعي السياسات.

على مستوى الاتحاد الأوروبي ككيان أوسع، سجل الميزان التجاري للسلع مع بقية دول العالم عجزاً بلغ 16.8 مليار يورو في سبتمبر 2026، مقارنة بفائض قدره 11.4 مليار يورو في الشهر المماثل من العام الماضي. يمثل هذا الانخفاض السنوي تراجعاً قيمته 28.2 مليار يورو، مما يبرز التباين في الأداء بين منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي الأوسع من حيث هيكل الاستيراد والتصدير.

الأثر الفعلي والتوقعات المستقبلية

خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، بلغت صادرات منطقة اليورو إلى خارج التكتل 2.2634 تريليون يورو، بزيادة 2.4% مقارنة بالفترة نفسها من 2025. في حين ارتفعت الواردات إلى 2.2999 تريليون يورو، بنمو 9.2%، ما أدى إلى تسجيل عجز تجاري تراكمي بلغ 36.5 مليار يورو، مقابل فائض قدره 102.2 مليار يورو خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.

وعلى صعيد التجارة الداخلية، ارتفعت التجارة البينية بين دول منطقة اليورو إلى 2.1126 تريليون يورو خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026، بزيادة 5.7% على أساس سنوي. هذا النمو الداخلي يعكس قوة الروابط الاقتصادية بين الدول الأعضاء، رغم التحديات الخارجية التي تواجهها الصادرات والواردات مع الأسواق العالمية.

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في قطاع الطاقة تحديداً، بلغت واردات الاتحاد الأوروبي 51.5 مليار يورو في سبتمبر، بزيادة 51.3% مقارنة بالعام الماضي، بينما ارتفعت الصادرات بنسبة 39.5% إلى 13.9 مليار يورو، مسجلاًً عجزاً قدره 37.6 مليار يورو. وفي قطاع الآلات والمركبات، انخفض الفائض التجاري الأوروبي من 13.1 مليار يورو إلى 3.3 مليار يورو، وسط ارتفاع الواردات بنسبة 22.5%.

تُظهر البيانات المعدلة موسمياً أن العجز التجاري لمنطقة اليورو اتسع إلى 8.7 مليار يورو في سبتمبر مقارنة بـ7.8 مليار يورو في أغسطس. وفي الاتحاد الأوروبي، وصل العجز التجاري المعدل موسمياً إلى 14.6 مليار يورو مقابل 13.2 مليار يورو في الشهر السابق، مما يستدعي متابعة دقيقة لتأثيرات الطاقة والطلب العالمي على التوازنات التجارية الأوروبية في الربع الرابع.