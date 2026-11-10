ين يوتشن تحول صحراء مو أوس إلى غابات وتطمح لزراعة شجرة صداقة في دبي

الناشطة الصينية ين يوتشن حولت 4700 هكتار من الصحراء إلى غابات عبر عقود من الجهد. تطمح زعيمة التشجير لزراعة شجرة صداقة في دبي تعزيزاً للتعاون البيئي الدولي.

نجحت الناشطة البيئية والمزارعة الصينية الرائدة ين يوتشن في تحويل جزء كبير من صحراء مو أوس بمنطقة منغوليا الداخلية إلى واحات خضراء وغابات خصبة، في قصة استثنائية وثّقت انتصار الإرادة البشرية على قسوة الطبيعة. تمكنت ين من تشجير مساحة تبلغ 4700 هكتار، وهي رقعة تعادل نحو 14 ضعف مساحة حديقة سنترال بارك في نيويورك، لتصبح هذه الإنجاز البيئي شاهداً حياً على قدرة المبادرات الفردية على تغيير المشهد الطبيعي.

تحول بيئي واسع في منطقة ووشن ووشن

جاءت هذه الجهود الكبيرة ضمن تحول بيئي أوسع وشامل شهدته منطقة ووشن، حيث تشير التقارير الرسمية الصينية إلى تقلص الأراضي المتضررة من الرمال بنحو 80%. وقد تحققت هذه النتيجة الملموسة نتيجة لبرامج مكافحة التصحر والتشجير التي نُفذت على مدار سنوات طويلة من التخطيط والالتزام، مما غيّر من طبيعة الأرض وساهم في استعادة التوازن البيئي للمنطقة.

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طريقة مبتكرة لصد زحف الرمال قبل الزراعة

على مدار أربعة عقود من العمل الدؤوب الذي بدأ عام 1986 بمبادرة فردية و600 شتلة فقط، طورت ين وزوجها طريقة مبتكرة ومحلية لصد زحف الرمال قبل زراعة الأشجار. اعتمدت هذه الطريقة على استخدام القش والأعشاب الجافة لتشكيل شبكات مربعة على الكثبان الرملية، وهو ما يشبه أسوار الحماية، بهدف تقليل سرعة الرياح وتثبيت التربة ريثما تترسخ جذور الشتلات بشكل نهائي.

دعم أمريكي ورمزية التعاون الدولي

تلقت ين يوتشن دعماُ مالياً قدره 5000 دولار قُدم لها كمنحة ومساهمة من المتبرع والناشط الأمريكي رونالد ساكولسكي. كان هذا الدعم الذي حرصت ين على توجيهه كاملاً لخدمة مشروعات التشجير وتوسيع رقعة المساحات الخضراء، وقد اتخذته كمثال حي على رمزية التعاون الدولي، حيث زرعت مع الصديق رونالد ساكولسكي شجرة صداقة جديدة خلال زيارته الأخيرة للصين، لتكرار هذه اللحظة الملهمة.

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تقدير عالمي وترشيحات لجوائز مرموقة

أهل هذا النضال البيئي الفريد ين يوتشن لنيل تقدير عالمي واسع، تكلل باختيارها من قِبل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) ضمن أبرز 100 امرأة بطلة في النظم الغذائية والتنمية الريفية. بالإضافة إلى هذا التكريم الدولي، نالت ين لقب العامل النموذجي الوطني، وكان لها ترشيح سابق لجائزة نوبل للسلام، مما يعكس الأثر الكبير لمشاركتها في الساحة العالمية.

رؤية تجاه دبي والمشاركة في الفعاليات البيئية

أعربت ين عن بالغ تطلّعها لزيارة دبي والمشاركة في فعاليات بيئية وإنسانية تكرس ثقافة التشجير، وتنقل رسائل صون البيئة ومواجهة التغير المناخي إلى الأجيال القادمة. في حوار خاص مع البيان، أكدت أن نجاحاتها انطلقت من إيمان عميق بقوة المبادرات الفردية وتكاتف المجتمعات، مشيدة بالنهضة التنموية المستدامة التي تقودها دولة الإمارات ودبي وقدرتهما الفريدة على تطويع البيئة الصحراوية لإنجاز مشاريع خضراء عملاقة.