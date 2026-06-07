تعيين أسطورة كرة القدم يايا توريه مدرباً للفريق الأول بنادي براتيسلافا السلوفيني بطل الدوري المحلي، ليخوض أول مهمة تدريبية رئيسية له في مسيرته بعد عمل مساعداً في عدة أندية، وسيقود الفريق في مشاركته بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

أعلن نادي براتيسلافا السلوفيني ل كرة القدم عن تعيين أسطورة كرة القدم الإيفوارية يايا توريه مدرباً للفريق الأول بالنادي. يمثل هذا التعيين نقطة تحول في مسيرة توريه ال تدريب ية، حيث سيقود فريق براتيسلافا ، الذي هيمن على الدوري السلوفيني وحقق اللقب في آخر ثمانية مواسم متتالية، في مشاركته القادمة ب دوري أبطال أوروبا .

وبهذا devenir أول منصب رسمي لتوريه كمدرب رئيسي بعد سنوات من العمل كمساعد في أندية مثل أولمبيك دونتيسك وستاندر لييج، بالإضافة إلى تجربته في تدريب فئات الشباب بأكاديمية توتنهام هوتسبير عقب اعتزاله اللعب عام 2019. وقد سبق ليايا توريه أن حقق إنجازات لامعة كلاعب، أبرزها تحقيق الثلاثية مع نادي برشلونة الإسباني عام 2009، والثنائية مع مانشستر سيتي الإنجليزي عام 2013، إلى جانب ثلاثية ألقاب الدوري الإنجليزي الممتاز مع السيتيزنز.

وسيكون تحدي توريه الجديد هو نقل خبرته الكبيرة كلاعب على أعلى المستويات إلى عالم التدريب، حيث أعرب عن تطلعه لخوض هذه التجربة بعيداً عن ضغوط الدوري الإنجليزي، مؤكداً حاجته للمزيد من التعلم والتطور. وأثار اختيار توريه لجهازه الفني استغراب الصحافة البريطانية، حيث عين دارين أودي، المدرب السابق لأندية سلتيك وسوانسي، مساعداً له، رغم عدم وجود علاقة سابقة بينهما.

ولا توجد مؤشرات على توصية من شقيق يايا، كولو توريه، الذي لعب لصفوف سلتيك في موسم 2016-2017، بينما عمل أودي في النادي الإسكتلندي كلاعب بين 2006-2012، ثم عاد مدرباً للفريق الرديف بين 2021-2025. وبهذا يسعى براتيسلافا، بطل سلوفينيا، لاستغلال الخبرة الأوروبية الواسعة ليايا توريه لتحقيق نتائج إيجابية في المسابقة الأوروبية الأم





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