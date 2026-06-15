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يواصل المنتخب السويدي مسيرته المظفرة في تصفيات كأس العالم 2026 بعد فوزه الكبير على تونس بنتيجة 5-1 في المباراة الافتتاحية للمجموعة السادسة، حيث كان ياسين العياري نجم المباراة بلا منازع، مسجلاً هدفي الفريق الأول والخامس.

وقد حملت هذه المواجهة طابعاً خاصاً للاعبي السويد، وخاصة العياري المنحدر من أب تونسي، مما أضفى بعداً عاطفياً إضافياً على اللقاء. وقد عبر اللاعب عن مشاعره المختلطة تجاه البلد الذي ينحدر منه جزء من عائلته، مؤكداً في الوقت ذاته ولاءه الكامل لقميص المنتخب السويدي. ومن الجدير بالذكر أن الهزيمة الثقيلة لتونس تمثل أكبر خسارة في تاريخ مشاركاتها بكأس العالم، مما يزيد من ثقل النتيجة ودلالاتها.

وقد تمكن lutحقق منتخب السويدographerسويفت scorersهذا الانتصار بفضل أهداف ياسين العياري (هدفين) وألكسندر إيزاك وفيكتور جيوكيريس وماتياس سفانبرج، بينما كان هدف تونس الوحيد من إحراز عمر الرقيق. 시虽然没





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يا سين العياري، المنتخب السويدي، تونس، كأس العالم

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