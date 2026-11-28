أعلنت مجموعة ويمارت الصينية عن خطة استثمارية تبلغ 4 مليارات درهم في دبي، بهدف بناء مستودع ذكي ومركز غذائي عملاق لتعزيز الأمن الغذائي ولوجستيات المنطقة على مساحة 88 ألف متر مربع.

أعلنت مجموعة "ويمارت" الصينية عن نيتها ضخ استثمارات ضخمة بقيمة تصل إلى 4 مليارات درهم إماراتي خلال السنوات الخمس المقبلة، وذلك في إطار خطتها الطموحة للتوسع الجغرافي والاستراتيجي على مستوى المجموعة. جاء هذا الإعلان الرسمي أثناء الاحتفالات التي نظمتها الشركة بمرور 20 عاماً على انطلاق أنشطتها ووجودها في دولة الإمارات العربية المتحدة، في خطوة تعكس ثقتها الكبيرة في البيئة الاستثمارية المحلية والرؤية الاقتصادية الوطنية.

تفاصيل المشروع اللوجستي والاستثماري الضخم

يُخصص هذا الاستثمار الضخم لتطوير مشروع صناعي ولوجستي متكامل يقع على مساحة إجمالية تقارب 88,000 متر مربع، من بينها مساحة مبنية تبلغ نحو 62,000 متر مربع، مما يجعله من أكبر المرافق من نوعه في المنطقة. يركز التصميم الهندسي للمشروع على بناء مستودع ذكي متعدد درجات الحرارة، يتميز بارتفاع مخطط له يبلغ نحو 40 متراً، مما يسمح بتخزين كميات هائلة من المنتجات الغذائية بحالة مثالية.

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إضافة إلى المستودعات، يتضمن المشروع مرافق متطورة لتصنيع الأغذية ومطبخاً مركزياً يعمل وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، مما يضمن سلسلة توريد متكاملة من الإنتاج إلى التوزيع. ومن المتوقع أن يسهم هذا المشروع الكبير في خلق أكثر من 800 فرصة عمل محلية للمواطنين والمقيمين عند بدء تشغيله، مما يدعم جهود الدولة في تنويع الاقتصاد وتوفير فرص العمل المباشرة.

حضور رسمي ورؤية استراتيجية للقطاع

أقيم حفل الاحتفال بمرور عقدين من النشاط في جميرا أبراج الإمارات بدبي، وحضره نخبة من كبار المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال والمستثمرين، بما في ذلك معالي عبدالعزيز الغرير، وسعادة تسنغ جيشين، سفير جمهورية الصين الشعبية لدى دولة الإمارات، وسعادة أو بو تشيان، القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في دبي والإمارات الشمالية.

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كما شارك في الفعالية السيد سون جيان شنغ، رئيس مجلس إدارة مجموعة "ويمارت"، والذي أكد خلال حديثه لصحيفة "البيان" على التزام الشركة بتعزيز الأمن الغذائي ودعم الصناعات الوطنية من خلال تطوير خدمات لوجستية ذكية. وقد هنأ السفير الصيني مجموعة "ويمارت" بذكرى تأسيس أعمالها في الإمارات بهذه الخطوة الاستثمارية الجديدة، مشيداً بالشراكات الناجحة التي بنتها الشركة على مدى العشرين عاماً الماضية.

وشاركت في الحفل شخصيات بارزة أخرى مثل سعادة محمد الجامع، نائب الرئيس للطاقة النظيفة وتنويع مصادر الطاقة في هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا"، وسعادة سعود أبو الشوارب، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة "تيكوم" للقطاع الصناعي، مما يعكس أهمية المشروع في ربط القطاعات الحكومية والخاصة لتحقيق أهداف الاستدامة والكفاءة.

تحديات سلاسل الإمداد وسلامة الغذاء

خلال جلسة نقاشية مخصصة حول سلاسل الإمداد الغذائي، شدد جي تشي جيان، رئيس مجلس إدارة مجموعة "بيشان" ورئيس المجموعة، على الحتمية الاستراتيجية لضبط درجات الحرارة بدقة الممتدة من المزرعة إلى المائدة. وأكد على ضرورة ضمان سلامة الأغذية بشكل صارم، ورفع كفاءة استخدام الطاقة من خلال الاستعانة بالتقنيات الذكية المتطورة ومصادر الطاقة المتجددة لتقليل البصمة الكربونية.

من جانبه، أوضح وانغ يونغ، عضو مجلس الإدارة والمدير العام لشركة "بيجي تكنولوجي"، أهمية إدارة المنتجات وفق درجات الحرارة المناسبة بدقة، ومتابعة مدد الصلاحية وإدارة الدفعات بفعالية. وأشار إلى أن الفرز الآلي وتنسيق عمليات الشراء العالمية والتكامل بين المستودعات الذكية والمطابخ المركزية يمثلان ركائز أساسية للحد من الفاقد الغذائي وتفادي نفاد المخزون في الأوقات الحرجة.

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يعكس المشروع المعلن ثقة مجموعة "ويمارت" الراسخة في بيئة الاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتزامها العميق بتعزيز الأمن الغذائي الإقليمي. تمثل هذه الخطوة إضافة نوعية للصناعات الوطنية وتطوير الخدمات اللوجستية الذكية، مما يرسخ مكانة دبي كمركز عالمي للتجارة واللوجستيات المتقدمة التي تجمع بين التكنولوجيا والاستدامة.