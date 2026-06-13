وول ستريت ترتفع بفضل آمال اتفاق أمريكا‑إيران وسبيس إكس، وأوروبا وآسيا تشهد تقلبات متفاوتة

الأسواق الأمريكية تغلق على ارتفاع مدفوع بتوقع اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران وإطلاق سهم سبيس إكس، بينما تتباين أداءات أوروبا وآسيا بين الصعود والهبوط وسط توتر جيوسياسي مستمر.

أنهت مؤشرات الأسواق المالية الرئيسية أسبوعاً مليئاً بالتقلبات على ارتفاع ملحوظ، مدعومةً بتفاؤل حذر حول احتمالية توقيع اتفاقية بين الولايات المتحدة وإيران، إلى جانب انخفاض أسعار النفط وظهور سهم شركة سبيس إكس لأول مرة في بورصة ناسداك.

طوال الأسبوع، ظلت التطورات في الشرق الأوسط قوة محركة للمزاج المستثمرين؛ ففي بداية الأسبوع تلقت الأسواق نبأ تبادل الصواريخ بين إيران وإسرائيل بصمت نسبي، إلا أن تقاريرًا لاحقة عن تصعيد محتمل بين الولايات المتحدة وإيران أعادت المخاوف إلى الأذهان. مع ذلك، تحسنت شهية المخاطرة في أواخر الأسبوع بفضل تقارير عن تقدم ملموس نحو اتفاق بين الطرفين وإلغاء الرئيس السابق دونالد ترامب للضربات المقررة، ما دفع مؤشرات الأسهم الصغيرة إلى الصعود القوي، حيث ارتفع مؤشر راسل 2000 بنسبة 3.9%، بينما أضاف كل من مؤشري داو جونز الصناعي وإس بي 0.66% إلى رصيدهما، وتقدم ناسداك بنمو 0.7%.

برزت شركة سبيس إكس التي يملكها إيلون ماسك كأحد أبرز الأحداث الأسبوعية عندما بدأت تداول الأسهم في بورصة ناسداك يوم الجمعة، لتغلق القاع الأول بارتفاع قدره 19% لتسجل سعر إغلاق قدره 161.11 دولاراً، متجاوزةً سعر الاكتتاب البالغ 135 دولاراً، مسجلةً بذلك أكبر اكتتاب عام في تاريخ وول ستريت بالقيمة السوقية التي بلغت 2.1 تريليون دولار. وعلى الرغم من هذا الأداء المبهَر، حذر بعض المحللين من أساسيات الشركة التي سجلت خسائر صافية تجاوزت 4 مليارات دولار في العام السابق، ما يجعل المستثمرين يتساءلون عن استدامة هذا الارتفاع.

في أوروبا، تباينت أداءات الأسواق قبيل إعلان البنك المركزي الأوروبي عن قراره بشأن أسعار الفائدة. ومع استمرار التوترات الجيوسياسية، ارتفع مؤشر ستوكس 600 بنسبة 1.69% مدفوعاً بارتفاع أسهم البنوك والقطاع السياحي وشركات التعدين، بينما سجل مؤشر داكس الألماني انخفاضاً بنسبة 0.50%. من جهتها، ارتفع مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 1.61%، وتقدم فوتسي إم آي بي الإيطالي بنسبة 3.22%، بينما أضاف فوتسي 100 البريطاني نقطة واحدة إلى رصيده.

في منطقة آسيا، توزعت النتائج بين صعود وهبوط مع ترقب المستثمرين لاكتتاب سبيس إكس التاريخي. انخفض مؤشر نيكاي 225 بنسبة 0.85%، وتراجع مؤشر تاكس (TOPIX) الأوسع نطاقاً 1.70%، كما خسر مؤشر CSI 300 الصيني 0.82%، في حين ارتفع مؤشر شنغهاي المركب 0.09% ومؤشر هانغ سينغ في هونغ كونغ تراجع بنسبة 0.98%. استمر مؤشر كوسداك الكوري الجنوبي في تحقيق مكاسب جيدة مسجلاً ارتفاعاً 2.65%، مقابل تراجع مؤشر كوسبي للربع الثاني بنسبة 0.45%.

وأخيراً، شهد مؤشر ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس 200 الأسترالي انتعاشاً بنسبة 2.07% معوّضاً جزءاً من خسائر الأسبوع السابق





alkhaleej / 🏆 3. in AE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

وول ستريت سبيس إكس اتفاق أمريكا‑إيران الأسواق الأوروبية الأسواق الآسيوية

United States Latest News, United States Headlines