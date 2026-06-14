وول ستريت تترقب أول اجتماع للفيدرالي برئاسة وارش وسط مخاوف رفع الفائدة وتقلبات الأسهم

يستعد المستثمرون لأول اجتماع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي برئاسة كيفن وارش، متوقعين إشارات حول مسار أسعار الفائدة والتضخم. وتظهر الأسواق تقلبات حادة مع انخفاض المؤشرات الرئيسية وارتفاع مؤشر الخوف.

يترقب سوق الأسهم الأمريكية بقلق الاجتماع الأول لمجلس الاحتياطي الفيدرالي تحت رئاسة كيفن وارش ، الرئيس الجديد الذي عينه الرئيس دونالد ترامب. يأتي هذا الاجتماع في وقت يشهد فيه الاقتصاد الأمريكي تضخماً مرتفعاً، حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في مايو بأسرع وتيرة له منذ ثلاث سنوات.

ويرى المستثمرون أن وارش قد يميل إلى رفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم، مما قد يثبط حماس الأسواق التي تعاني بالفعل من تقلبات حادة. ففي الأسبوع الماضي، انخفض مؤشر إس آند بي 500 بنسبة تجاوزت 2% عن أعلى مستوى إغلاق له في 2 يونيو، في حين تراجع ناسداك بنحو 4.5% عن ذروته. وارتفع مؤشر التقلبات (VIX) إلى أعلى مستوياته في شهرين، مما يعكس حالة من الخوف والترقب بين المتداولين.

وينصب التركيز الرئيسي على كيفية تواصل وارش مع الأسواق، خاصة وأن المستثمرين يتذكرون صعوبات رؤساء الفيدرالي السابقين في إيصال الرسائل الصحيحة. ويقول جيم بيرد، كبير مسؤولي الاستثمار في بلانت موران: "السوق يراقب كل كلمة ويحللها". كما يترقب المتداولون ما إذا كان الفيدرالي سيستمر في تقليص ميزانيته البالغة 6.7 تريليون دولار، وهي خطوة قد تسبب اضطرابات إضافية.

ومن بين العوامل الأخرى التي تؤثر على الأسواق، طرح شركة سبيس إكس أسهمها للاكتتاب العام، حيث ارتفعت بنسبة 19% في أول يوم تداول، لتصل قيمتها السوقية إلى أكثر من تريليوني دولار، مما أضاف مزيداً من الزخم لأسهم التكنولوجيا. أما على صعيد السياسة النقدية، فمن المتوقع أن يبقي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في هذا الاجتماع، لكن المستثمرين سيبحثون عن إشارات حول التوجه المستقبلي. وتظهر عقود آجلة لصناديق الفيدرالي أن السوق يتوقع رفعاً للفائدة بحلول نهاية العام.

كما سيدقق المحللون في المؤتمر الصحفي لوارش، حيث سيبحثون عن توصيفه للتضخم وخططه للسياسة النقدية. ويحذر البعض من أن التشديد النقدي السريع قد يرفع تكاليف الاقتراض ويجعل السندات أكثر جاذبية، مما يضعف جاذبية الأسهم. وفي ظل هذه المخاوف، يظل السوق متأرجحاً بين التفاؤل بنمو الأرباح المدفوع بالذكاء الاصطناعي، والقلق من تأثير حرب الشرق الأوسط على أسعار الطاقة والتضخم. ويبقى السؤال الأكبر: هل يستطيع وارش إدارة توقعات السوق بنجاح، أم أن أولى خطواته ستؤدي إلى موجة بيع جديدة





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