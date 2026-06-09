وول ستريت تتبنى العملات المشفرة: تحول تاريخي في الأسواق المالية

تتسارع وتيرة اندماج وول ستريت مع العملات المشفرة، حيث تخطط البنوك الكبرى لتقديم الأصول الرقمية لعملائها. يتوقع خبراء أن هذا التحول المدعوم بالذكاء الاصطناعي والترميز سيعيد تشكيل الأسواق المالية، مع طروحات عامة أولية ضخمة مثل سبايس إكس.

تشهد الأسواق المالية العالمية تحولاً جذرياً غير مسبوق، حيث بدأت مؤسسات وول ستريت الكبرى في تبني العملات المشفرة بشكل رسمي، منهية عقوداً من التنافس الحاد بين النظام المالي التقليدي وعالم الأصول الرقمية.

هذا التغيير الدراماتيكي أصبح واضحاً من خلال تسابق البنوك الاستثمارية وشركات الوساطة المالية لتلبية الطلب المتزايد على الأصول الرقمية من قبل المستثمرين الأفراد والمؤسسات على حد سواء. وفي تصريحات حصرية لموقع أكسيوس، أكد ديفيد ريبلي، الرئيس التنفيذي المشارك لمنصة كراكن، أن جميع شركات الخدمات المالية التقليدية ستوفر قريباً عملات مشفرة مثل بتكوين وإيثريوم لعملائها، معتبراً هذا التحول الحدث الأبرز لعام 2026.

وأوضح ريبلي أن البنوك تستجيب لضغوط الطلب القادم من جميع فئات المستثمرين، مما يعكس تحولاً في النظرة إلى العملات المشفرة من كونها تهديداً إلى فرصة استثمارية حقيقية. يأتي هذا الاندماج مدفوعاً بعدة عوامل تكنولوجية واقتصادية كبرى، أبرزها الذكاء الاصطناعي، والعملات المستقرة، وترميز الأصول، وتمديد ساعات التداول. هذه العوامل مجتمعة تدفع الأسواق المالية نحو اتجاه واحد يهدف إلى تسهيل وصول المواطن الأميركي العادي إلى الاستثمار، مع زيادة الأصول المتاحة للتداول وتقليص القيود الزمنية.

وأشار ريبلي إلى أن الصعود القوي للعملات المستقرة أثبت رغبة المستثمرين في امتلاك نسخ رقمية قائمة على تقنية البلوكشين للأصول التقليدية، متوقعاً أن تصبح الأسهم المدرجة في البورصات الخطوة التالية في هذا المضمار. وأضاف: الأمر لن يتوقف عند هذا الحد.. المحطة الكبرى المقبلة ستكون الأسهم العامة المرمزة.

من جانبها، أكدت سارة يونغوود، المديرة المالية لبورصة ناسداك، في تصريح لأكسيوس أن الأسواق الأميركية تتمتع بالعمق الكافي لاستيعاب الموجة القادمة من الطروحات العامة الأولية التي تقدر بتريليونات الدولارات دون الحاجة لتغيير القواعد المنظمة. وتتأهب شركات عملاقة مثل سبايس إكس، وأوبن إيه آي، وأنثروبيك للطرح العام، مما يعزز الثقة في قدرة النظام المالي على التعامل مع الشركات الناشئة الناتجة عن الذكاء الاصطناعي والشركات العملاقة.

وفي هذا السياق، تتجه الأنظار إلى شركة سبايس إكس المتوقع إدراجها في ناسداك في وقت لاحق من هذا الأسبوع، حيث تسعى لجمع نحو 75 مليار دولار، لتقدر قيمتها السوقية بـ 1.7 تريليون دولار، وهو ما سيجعل منه الطرح العام الأولي الأكبر في التاريخ. رسم المسؤولان التنفيذيان ملامح مستقبل مالي تكون فيه الأسواق أكثر عولمة ورقمية ومتاحة للعمل بشكل مستمر. فبينما تسعى ناسداك لتمديد ساعات التداول الرسمية، تعمل أسواق العملات المشفرة بالفعل على مدار الساعة.

وفي الوقت نفسه، تساهم تقنية الترميز في توسيع نطاق الأصول التي يمكن للمستثمرين امتلاكها، حيث أعلنت كراكن مؤخراً عن خطط لتقديم أسهم طروحات أولية مرمزة لمستثمري التجزئة. واختتم ريبلي حديثه بالإشارة إلى أن الهدف الأساسي هو تحقيق تكافؤ فرص الوصول إلى الأسواق، لافتاً إلى أن العديد من المستثمرين العاديين طالما استُبعدوا تماماً من الاستثمار في كبرى الشركات الصانعة للثروة حتى المراحل المتأخرة من نموها.

هذا التحول يمثل بداية عصر جديد يتم فيه دمج أفضل ما في العالمين: الاستقرار والتنظيم من وول ستريت مع الابتكار والحرية من عالم العملات المشفرة





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