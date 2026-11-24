تراجع مؤشر داو جونز وناسداك بشكل حاد وسط موجة بيع واسعة في وول ستريت، حيث لم تعد الأرباح القياسية لشركة إنفيديا لإثارة الحماس. يزداد الضغط النفسي على المستثمرين بسبب مخاوف التقييمات.

شهدت أسواق رأس المال الأمريكية خلال الأسبوع الماضي موجة بيع عنيفة أدت إلى تراجع حاد في المؤشرات الرئيسية، مما يعكس تحولاً جذرياً في مزاج المستثمرين من الاحتفاء بنمو قطاع التكنولوجيا إلى اختبار جدوى تقييماته. لم تعد الأرباح الاستثنائية وحدها كافية لطمأنة الأسواق، حيث انتقلت المخاوف نحو مصادر تمويل هذا النمو وقدرته على توليد عوائد مستدامة تبرر القفزات السعرية السابقة. جاء هذا التراجع وسط تصاعد المخاوف النقدية وتشديد السياسات التي تؤثر سلباً على قطاع الذكاء الاصطناعي الذي كان يُنظر إليه على أنه المحرك الأساسي للربحية.

أرقام مذهلة في تراجع المؤشرات الرئيسية

غادرت مجموعة مؤشرات "وول ستريت" الأسواق مسجلةً أكبر خسائرها الأسبوعية منذ سنوات طويلة، وسط هيمنة الخوف على قرارات البيع. سجل مؤشر داو جونز الصناعي تراجعاً بنسبة 8 في المئة ليغلق عند مستوى 48147.33 نقطة، وهي أسوأ نتيجة أسبوعية يشهدها هذا المؤشر منذ مارس 2020. كما واجه مؤشر ناسداك التقني صعوبة بالغة بانخفاض بلغ نحو 10 في المئة، ليصل إلى مستوى 22617.733 نقطة، محققاً بذلك أكبر تراجع أسبوعي له منذ أكثر من ست سنوات. أما مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الشامل فقد تأثر بشدة، مسجداً انخفاضاً بنسبة 8.6 في المئة إلى مستوى 6910.39 نقاط، وهي نتيجة تعكس أسوأ أداء أسبوعي للمؤشر منذ أبريل 2025.

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إدارة إنفيديا تتعرض لضغوط هائلة

في خضم هذا الهبوط الواسع، كانت شركة إنفيديا في قلب العاصفة الإعلامية والإدارية، رغم ضخامة إيراداتها التي فاقت التوقعات. بدأت القصة بتقلبات حادة شملت الإدارة العليا، حيث بدأت الأحداث بالتحقيقات المتعلقة بالعضو المؤسس والرئيس التنفيذي السابق جنسن هوانغ، لتصل إلى ذروتها باستقالته من منصبه في 12 نوفمبر. تم بعدها تعيين المديرة المالية كوليت كريس رئيسة تنفيذية مؤقتة للشركة، قبل أن يتم إعادة تعيين جنسن هوانغ مرة أخرى لرئاسة التنفيذيين، مما أثار تساؤلات واسعة حول مستقبل الشركة واستراتيجيتها طويلة المدى. وعلى الرغم من إعادة تعيينه، ظل الغموض يحيط بقرارات الإدارة القادمة وتأثيرها على ثقة المستثمرين.

أرباح أسطورة وإنذار بتقييمات مضخمة

كشفت شركة إنفيديا عن نتائج مالية مذهلة للربع الثالث من السنة المالية 2027 المنشورة في 17 نوفمبر، حيث بلغت إيراداتها 115.8 مليار دولار بزيادة 103 في المئة سنوياً، وصافي ربحها المحاسبي 65.3 مليار دولار بارتفاع 105 في المئة. حققت مراكز البيانات إيرادات بقيمة 107.6 مليارات دولار بزيادة 110 في المئة، وتوقعت الشركة إيرادات للربع القادم عند 130 مليار دولار بهامش خطأ أو نقصان 3 في المئة. وعلى الرغم من هذه الأرقام القياسية، لم تنجح في منع المستثمرين من ممارسة ضغوط البيع، إذ ركزت المخاوف على استدامة هذا النمو وتحويل الاستثمارات الضخمة إلى أرباح نقدية فعلية.

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إدراج أنثروبيك يكشف عن عمق الأزمة

أثبت الطرح العام التاريخي لشركة أنثروبيك أن الأرقام الضخمة لا تضمن النجاح السوقي، حيث جمعت الشركة 93.5 مليار دولار في أكبر طرح مسجل تاريخياً. ارتفع السهم بنسبة 17 في المئة في أول يوم تداول الخميس 19 نوفمبر، لكنه هبط 8.5 في المئة الجمعة إلى 88.91 دولاراً، مما يعكس تذبذباً حاداً في الثقة. يرى الدكتور ريان ليمند، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة نيوفيجن لإدارة الثروات، أن هذه الحركة الصعودية والهبوطية تعكس أزمة ثقة عميقة لدى المستثمرين الذين باتوا يركزون بشدة على العوائد الفعلية مقابل التقييمات المرتفعة جداً.

سياسة الفيدرالي ومستقبل قطاع التكنولوجيا

يتزامن هذا التراجع مع توقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية، حيث تتوقع الأسواق بقوة زيادة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماع 8 و9 ديسمبر. حذرت عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك من أن التأخر في مواجهة التضخم قد يستلزم زيادات أكبر لاحقاً، مما يزيد من تكلفة التمويل للشركات. تؤكد أسيل العرنكي، رئيسة قسم محللي الأسواق المالية في سي جي انفست، أن التركيز الآن يتجه نحو مدى عدالة التقييمات ومخاطر البنية التحتية، فالمكاسب القياسية لشركات الرقائق تعني نفقات رأسمالية ضخمة لشركات الذكاء الاصطناعي، ما يهدد استقرار المنظومة الاستثمارية بأكملها.