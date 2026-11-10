ولي عهد الفجيرة يشارك في الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات في أبوظبي

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي أهمية الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات في أبوظبي، مشيراً إلى دورها في دعم التنمية المستدامة وتكامل الجهود الوطنية.

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ، ولي عهد الفجيرة، على الأهمية الاستراتيجية للاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، مشدداً على دورها الحيوي في إبراز ودعم الجهود الوطنية الرائدة. جاء هذا التأكيد خلال مشاركة سموه الفاعلة في فعاليات الحدث الحكومي الكبير الذي جمع القيادات والمسؤولين في ال عاصمة أبوظبي ، وذلك لاستعراض التجارب الناجحة وتبادل الرؤى المستقبلية.

ولفت ولي عهد الفجيرة إلى أن هذه الاجتماعات السنوية تمثل منصة حيوية لاستعراض المشاريع والمبادرات الرائدة التي تواكب تطلعات القيادة الحكيمة وتساند ركائز التنمية الشاملة والمستدامة. وأكد سموه على ضرورة تبادل الأفكار والرؤى التي تعمل على تعزيز مسارات النمو المختلفة، مما يسهم في تحقيق التوازن بين التطور الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على مستوى الدولة.

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أهداف الاجتماعات السنوية وآليات العمل الحكومي

اشاد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي بالأهداف النبيلة والآليات التنفيذية للاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات، مبرزاً دورها المحوري في دعم تكامل الجهود الوطنية بين مختلف الجهات الاتحادية والمحلية. وأشار سموه إلى أهمية مناقشات هذه الاجتماعات في استعراض أبرز وأهم المشاريع التي خدمت القطاعات الحيوية وتسهم بشكل مباشر في بناء مستقبل مستدام.

وتتسم هذه الاجتماعات بكونها إطاراً تنظيمياً موحداً يعمل على توحيد العمل الحكومي كمنظومة واحدة على المستوى الوطني، مما يضمن تحقيق الانسجام والتناغم في تنفيذ الخطط التنموية. وتستهدف هذه التجمعات السنوية مناقشة القضايا التنموية بشكل دوري ومستمر، وإشراك كافة القطاعات الوطنية في عملية صنع القرار ووضع التصور التنموي الشامل للدولة.

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مشاركة واسعة للقيادات وحضور تاريخي للفعالية

شهد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات في العاصمة أبوظبي، حيث حضرها عدد كبير من الشخصيات المؤثرة، حيث بلغ عدد المشاركين في هذه الفعالية 500 من القيادات والمسؤولين الحكوميين. وهم يمثلون أرفع المستويات الإدارية والتنفيذية على المستويين الاتحادي والمحلي، مما يعكس حجم الاهتمام الحكومي بهذا الحدث السنوي.

وخلال هذه الفعاليات، التقى ولي عهد الفجيرة إخوانه من أصحاب السمو أولياء العهود في مختلف إمارات الدولة، في حوارات قيادية مباشرة تسهم في تعزيز روابط الأخوة والتعاون المتبادل. كما شهد الحدث حواراً قيادياً مميزاً لسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة ورئيس المجلس التنفيذي، ضمن البرنامج الرسمي للاجتماعات السنوية.

تاريخ انطلاق المبادرة وهدف التوحيد الحكومي

يُذكر أن الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات انطلقت رسمياً في عام 2017، وذلك بناءً على توجيهات مباشرة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. ومنذ ذلك الحين، أصبحت هذه الاجتماعات تقليداً سنوياً راسخاً يعكس الالتزام الراسخ بالحوكمة الرشيدة والتطوير المستمر.

وتعقد هذه الاجتماعات السنوية بحضور أصحاب السمو المعالي الوزراء في حكومة الإمارات، بالإضافة إلى ممثلي كافة الجهات الحكومية الأخرى في الدولة. ويهدف هذا الحضور الواسع إلى ضمان توحيد الجهود وتقليل التكرار في العمل الحكومي، بما يخدم الصالح العام ويعزز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، مما يرسخ أركان التقدم والازدهار المستدام.