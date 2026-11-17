الشيخ حمدان بن محمد يستعرض توسعات أمازون في الإمارات وخدمات الذكاء الاصطناعي في مقرها الجديد بمدينة دبي للإنترنت، في خطوة لدعم الاقتصاد الرقمي.

أعلن الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي ونائب رئيس الدولة ووزير الدفاع، أن الإمارة تواصل ترسيخ مكانتها كشريك استراتيجي عالمي لصناع التكنولوجيا والابتكار. ويأتي هذا التأكيد استناداً إلى رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الذي يسعى جاهداً لجعل دبي إحدى العواصم العالمية للاقتصاد الرقمي.

زيارة مقر أمازون الجديد وخدمات الذكاء الاصطناعي

شهد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم زيارة مقر أمازون الجديد في مدينة دبي للإنترنت، حيث اطّلع على مجمل الأعمال والتوسعات الحالية للشركة في دولة الإمارات. ويبرز هذا الموقع الجديد التزام الشركة بدعم مسيرة التنويع الاقتصادي والتحول الرقمي في الدولة، ليصبح مركزاً محورياً لعملياتها المتنامية ومبادراتها الابتكارية وبرامج تطوير المواهب في المنطقة.

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إطلاق خدمة أليكسا للتسويق بالذكاء الاصطناعي

اطلع سمو الشيخ حمدان بن محمد على عرض حصري لخدمة "أليكسا للتسوق" المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي تتوفر حالياً بنسختها التجريبية للعملاء في دولة الإمارات. وتقدم هذه الخدمة رفيقاً حوارياً ذكياً داخل متجر أمازون، يقدم توصيات تلائم احتياجات كل عميل، مما يمثل بداية إطلاق التجربة الكاملة للاستراتيجية الجديدة.

تفاصيل المقر ومساحة العمليات المستقبلية

يضم المقر الجديد الذي يمتد على مساحة تتجاوز 196 ألف قدم مربعة، ستين غرفة اجتماعات صُممت خصيصاً لتلبية متطلبات بيئات الأعمال الحديثة. كما يتضمن 167 مساحة تواصل لتعزيز الإبداع والتعاون وتنويع أساليب العمل، مما يجعل الوجهة الأكبر إقليمياً لصناع التكنولوجيا التابعة لمجموعة تيكوم.

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التزام أمازون برؤية دبي الاقتصادية ودعم المواهب

يعكس المقر الجديد التزام أمازون بالمسؤولية البيئية من خلال أنظمة ترشيد متقدمة وتقنيات مباني ذكية، في مساحات عمل توازن بين راحة الموظفين واستدامة الموارد. وأعرب رونالدو مشحور، نائب رئيس أمازون لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا، عن امتنانه لهذه الزيارة، مشيراً إلى أن الإمارات تحتضن حالياً أكثر من 3,000 موظف من فريق الشركة.

دعم تكوم للاقتصاد الرقمي وأجندة دبي الاقتصادية

أكد عبد الله بالهول، الرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم، أن الإمارات استطاعت بفضل رؤية قيادتها ترسيخ مكانتها وجهة عالمية رائدة للأعمال. وتتمتع مجمعات أعمال مجموعة تيكوم بدور محوري في تعزيز البيئة الداعمة للنمو، حيث استقطبت أكثر من 147 ألف موظف من أصحاب الكفاءات العالية ضمن ستة قطاعات اقتصادية حيوية، مواكبةً لأجندة دبي الاقتصادية D33.