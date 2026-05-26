ولي عهد أبوظبي يستقبل الملك مسواتي الثالث في لقاء تعزيز العلاقات الثنائية

الشيخ خالد بن محمد بن زايد يلتقي بالملك مسواتي الثالث لبحث سبل توسيع التعاون الاقتصادي والثقافي وتوقيع اتفاقيات في مجالات الطاقة المتجددة والسياحة والتعليم

استقبل سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظريف، اليوم في العاصمة أمّان، ملك مملكة إسواتيني الثالث، الملك مسواتي الثالث، خلال زيارته الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقد بدأ اللقاء بتبادل التحايا والتهاني بين الطرفين، حيث أكد سمو الشيخ خالد أن العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين عميقة وجذور هذه الصداقة تعود إلى عقود من التعاون المشترك في جميع المجالات. ودعا سموه إلى استمرار الجهود المشتركة لتوسيع آفاق التعاون وتعزيز أطر التنسيق، بما يضمن تحقيق تطلّعات الشعوب في التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي.

خلال الجلسة، استعرض المسؤولون في دولة الإمارات وممثلو مملكة إسواتيني الإنجازات التي تحقّقها الشراكة الثنائية، مع التركيز على سبل تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية، الطاقية، السياحية، الثقافية والتعليمية. وناقش الطرفان سبل توسيع التبادلات التجارية والاستثمارية، مع الإشارة إلى أهمية تنمية البنية التحتية وتطوير المشاريع المشتركة في مجالات الطاقة المتجددة والقطاع الصناعي. وقد تسلّط الضوء على دور الاتحاد الأوروبي والهيئات الإقليمية في دعم مبادرات التعاون بين الدولةين، مع تأكيد الحاجة إلى تنسيق السياسات العامة لتسهيل حركة الرأسمال والمهارات المتخصصة.

حضر اللقاء عدد من كبار المسؤولين الإماراتيين، من بينهم الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة؛ والشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي؛ ومحمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة؛ ومحمد علي الشرفاء، رئيس دائرة البلديات والنقل؛ وسيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي ورئيس مكتب ولي العهد. كما كان للملك مسواتي الثالث وفريقه دور فعال في المناقشات، حيث أعربوا عن تقديرهم العميق للجهود الإماراتية في دعم التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الإقليمي.

انتهى اللقاء بتوقيع مجموعة من الاتفاقيات المبدئية التي تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات الطاقة المتجددة، السياحة الثقافية، التعليم العالي، وتطوير المواهب الشابة عبر برامج تبادل طلابية ومنح دراسية مشتركة. وعبر الطرفان عن رغبتهما في عقد مؤتمرات دورية لتقييم سير التنفيذ وتحديد الأولويات المستقبلية، مؤكدين أن الصداقة بين أبوظبي وإسواتيني ستظل ركيزة أساسية للسلام والرخاء في المنطقة





