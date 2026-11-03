ولي عهد دبي: علم الإمارات رمز عزّنا ووحدتنا في يوم العلم

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم أن علم الإمارات يجمع أبناءه تحت راية واحدة ويظل عنواناً لنجاح الدولة وإلهاماً للعالم في بناء الإنسان.

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أن علم دولة الإمارات العربية المتحدة سيظل دائماً الشعار الأسمى الذي يجسّد معاني الانتماء الوطني العميق. وأوضح سموه أن هذا الرمز يجمع أبناء الوطن تحت راية واحدة، مصطفين خلف قيادة حكيمة أرادت لهم أن يكونوا دائماً في أعلى مراتب الرفعة والتقدم.

رمز نجاح وأمل للمستقبل

جاء تصريح سمو ولي عهد دبي بمناسبة يوم العلم الذي يحل في الثالث من نوفمبر من كل عام، حيث وصف العلم بأنه عنوان لقصة نجاح أبهرت العالم بأسره. وأشار إلى أنه سيبقى راية عزة وكرامة يرفعها شعب لا يعرف المستحيل، ورمزاً لعهد متجدد بالوفاء للوطن والدفاع عن سيادته ومكتسباته.

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أضاف سموه أن الشعب الإماراتي ماضٍ بثقة في مسيرة البناء والتقدم المباركة، التي أرسى دعائمها الآباء المؤسسون بعيون ثاقبة ورؤى واضحة. وأكد أن الاحتفاء بهذه المناسبة هو تأكيد قوي لتمسكهم بالثوابت والقيم التي قام عليها بنيان الاتحاد، مع وضع مصلحة الإمارات نصب أعينهم في كل وقت وحين.

مسؤولية مشتركة تجاه المستقبل

عزز الوعي بأهمية الدور المشترك مكانة العلم لدى أبناء الإمارات، الذين يدركون أن مستقبل الوطن مسؤولية يحملها الجميع من مواقعهم المختلفة ومجالات عطائهم المتنوعة. قال سمو الشيخ حمدان إن حضور علم دولتهم أينما حلّ حول العالم كان بشيراً بالخير والطمأنينة للجميع.

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هذا الحضور يعكس حرص دولة الإمارات الدائم على الوفاء بكامل التزاماتها الدولية تجاه بسط مقومات الأمن والاستقرار في مختلف أنحاء العالم. كما لفت سموه النظر إلى أن هذا العلم يمثل إرثاً عظيماً توارثته الأجيال وصانه بالإخلاص والعطاء المستمر.

تقدير لأبطال القوات المسلحة

وجّه سمو ولي عهد دبي تحية إجلال وتقدير خاصة لأبطال قواتنا المسلحة الباسلة، الذين يضطلعون بمسؤولية الدفاع عن أمن الإمارات وسيادتها بكل تفانٍ. جسد هؤلاء الأبطال في أداء واجبهم أسمى معاني التضحية والانضباط والوفاء للوطن.

تذكر سموه بكل الوفاء كل ما قدموه من تضحيات في سبيل أن يبقى علم الإمارات عالياً خفاقاً فوق أرض الوطن. كما أشاد بإسهاماتهم المشهود لها بالكفاءة العالية في دعم جهود حفظ السلام والعمل الإنساني والإغاثي في مناطق مختلفة ومتعددة من العالم.

استمرار نهج الأمن والتعايش

تواصل دولة الإمارات تأكيد نهجها كوطن ينعم فيه الجميع بالأمن والأمان، وذلك بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة والقائد الأعلى للقوات المسلحة. يأتي ذلك بمتابعة مستمرة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس ديوان الرئاسة.

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إلى جانب إخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حُكّام الإمارات، تؤكد الدولة أنها تُعلي قيم التعايش والتفاهم بين الشعوب. تؤمن الإمارات بأن الاستقرار هو عماد التنمية وأن السلام هو الطريق الأمثل الذي تسلكه الشعوب نحو مستقبل زاهر ومستدام.

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم عبر منصة "إكس" أن الحفاظ على أمن واستقرار الإمارات ومواصلة إرساء ركائز رفعتها مسؤولية وطنية يحملها الجميع بكل الولاء والانتماء. ظلّ علم الإمارات خفاقاً يكلل هامات أبنائها ويحفزهم على اقتحام مجالات طموحة جديدة.

يعكس إنجازات الوطن مصدر فخر لأبنائه وإلهاماً للعالم أجمع، مؤكدين جدارتهم بالمشاركة الفاعلة في صنع مستقبل أفضل لوطنهم وللعالم من حولنا. تحت رايته اجتمعت أحلام الآباء المؤسسين وتوحّدت إرادة شعب، لتبقى رايتنا أمانة تتوارثها الأجيال القادمة.