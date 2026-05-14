ولي عهد دبي يزور ميناء جبل علي ويشرف على سير العمليات التشغيلية

زار سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، اليوم (الخميس) ميناء جبل علي، التابع لموانئ دبي العالمية، حيث تفقّد سموّه سير العمليات التشغيلية في الميناء، والمقومات التي تضمن أعلى مستويات المرونة التي تعد من الضمانات الأساسية لكفاءة سلاسل الإمداد، بما للميناء من مكانة كأحد أهم المرافئ البحرية لتجارة الحاويات على مستوى العالم، ودور محوري في تيسير حركة التجارة الإقليمية والدولية.

واستمع سموّه خلال الزيارة إلى شرح حول أداء الميناء، وحركة التجارة والشحن البحري لاسيما خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث استقبلت موانئ دبي العالمية خلال الشهرين الماضيين ما يقارب 200,000 حاوية نمطية عبر ممرات الشاحنات والسكك الحديدية البرية الإقليمية،..





