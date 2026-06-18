ولية عهد النرويج الأميرة ميتّه ماريت تخضع لعملية زرع رئة ناجحة بعد معاناة مع مرض التليف الرئوي

خضعت ولية عهد النرويج، الأميرة ميتّه ماريت، لعملية زرع رئة ناجحة بعد تشخيص إصابتها بمرض التليف الرئوي منذ عام 2018. ستظل الأميرة في المستشفى لأسابيع للتعافي amid فترة صعبة للعائلة الملكية بعد إدانة ابنها.

خضعت ولية عهد النرويج ، الأميرة ميتّه ماريت ، لمرض رئوي خطير، إلى عملية زرع رئة ناجحة، حسبما أعلن القصر الملكي يوم الأربعاء. كانت الأميرة، البالغة من العمر 52 عاماً، قد تم تشخيص إصابتها ب مرض التليف الرئوي في عام 2018، وهو مرض يسبب تشكيل ندبات في الرئتين ويؤدي إلى صعوبة في التنفس.

نتيجة لهذا المرض، اضطرت الأميرة على مدى السنوات القليلة الماضية إلى تقليل بعض التزاماتها ومهامها الرسمية. تأتي عملية الزرع بعد فترة صعبة للغاية عاشتها العائلة الملكية، حيث حُكم مؤخراً على ابنها من علاقة سابقة بالسجن بتهمة الاغتصاب، وهو ما شكل صدمة للأسرة والحياة العامة في النرويج. وفقاً لبيان صادر عن القصر، فقد أكد الطبيب المتخصص في أمراض الرئة، آره هولم، أن الأميرة ميتّه ماريت ستظل تحت الملاحظة في المستشفى لعدة أسابيع قادمة من أجل التعافي واستعادة صحتها.

وقد تدهورت الحالة الصحية لولية العهد بشكل ملحوظ خلال الأشهر الستة الماضية، مما دفع الأطباء في الخامس من يونيو/حزيران إلى الإعلان عن وضعها على قائمة الانتظار لزرع الرئة. وأشار الأطباء إلى أن عملية الزرع تعتبر الملاذ الأخير في حالة المرضى الذين توقع الخبراء أن يقل بقائهم على قيد الحياة عن عامين. وقد ظهرت الأميرة مؤخراً في إحدى المناسبات العامة وهي تعتمد على أنبوب تنفس متصل بجهاز أكسجين محمول، مما لفت الانتباه إلى تدهور وضعها الصحي وضرورة التدخل الجراحي العاجل.

يذكر أن الأميرة ميتّه ماريت هي زوجة ولي عهد النرويج، وهي تحظى بمكانة симвولية مهمة في البلاد، وقد طالبت الأوساط الملكية والعامة بالدعاء لشفائها خلال الفترة الحالية





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الأميرة ميتّه ماريت ولية عهد النرويج زرع رئة مرض التليف الرئوي القصر الملكي النرويجي

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