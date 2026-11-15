وكلاء الذكاء الاصطناعي: أزمة الهوية والحاجة إلى معايير أمنية موحدة

تقرير حول مخاطر دخول وكلاء الذكاء الاصطناعي إلى الأنظمة المالية عبر اختراق الحسابات، والحلول المقترحة مثل بروتوكول بوبي وهوية الوكيل لضمان الأمان والشفافية.

يستخدم ملايين الأشخاص حول العالم وكلاء الذكاء الاصطناعي لأداء مهام معقدة ومملة، مثل حجز المواعيد ومراجعة الفواتير وتسديدها وتقديم مطالبات التأمين. في القطاع المالي، وعدت هذه التقنيات بتقديم نصائح مخصصة للجميع، وهو ما كان في السابق حصرياً للأثرياء فقط، لكن الشركات المالية غير مستعدة تماماً لاستقبال هذه الوكالات الرقمية.

تواجه الشركات المالية مشكلة كبيرة في التعامل مع هؤلاء الوكلاء، حيث يفتقر قليل منها إلى قنوات مخصصة تتيح للوكلاء الوصول إلى خدماتهم بشكل آمن. وهذا ي迫使 الوكلاء على الدخول عبر الأبواب الخلفية، من خلال انتحال شخصيات المستخدمين باستخدام كلمات مرورهم الخاصة، مما يعرض المستخدمين لمخاطر الاختراق والسلوك غير المصرح به.

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المخاطر الأمنية ونقص القنوات المخصصة

يتسبب عدم وجود قنوات رسمية في جعل وكلاء الذكاء الاصطناعي يتنقلون بحرية عبر الأنظمة، مما يخلق حالة من عدم اليقين للأمن السيبراني. يمكن للشركات رصد بعض هذه الوكلاء وحظرهم، لكن العديد منهم ينجح في العبور والعمل كالمستخدمين الحقيقيين، مما يعرض بيانات الاعتماد للاختراق ويؤدي إلى نزاعات قانونية مع العملاء الذين يرفضون الإجراءات التي قام بها وكلاؤهم دون علمهم.

إبقاء وكلاء الذكاء الاصطناعي خارج المنظومة لم يعد حلاً مجدياً، كما أن حله بالمصادرة الكاملة ليس أمراً ممكناً. يتبنى بنك BBVA للخدمات المالية نهجاً مختلفاً من خلال توفير وكلاء خاصين به، لكن الحل الأمثل يكمن في منح العملاء حرية العمل مع أي وكيل يختارونه، مع تحديد دقيق للبيانات والخدمات التي يسمحون لها بالوصول إليها.

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حلول الهوية الرقمية والبروتوكولات الجديدة

تتطلب هذه البيئة الناشئة نظام "هوية وكيل" خاصة بها، تتيح الوصول دون انتحال شخصية المستخدم. في القطاع المالي، بدأ تطبيق هذا النهج بقوة القانون عبر قواعد الدفع الأوروبية، التي تشترط على الشركات المسجلة أو المرخصة أن تعرف بنفسها لدى البنك، والذي يجب عليه توفير واجهة استخدام آمنة لها، وقد حظرت الجهة التنظيمية المصرفية الأوروبية انتحال صفة العميل منذ عام 2019.

ولكن هذه القواعد القانونية لا تغطي جميع أنشطة الوكلاء، ولذلك يحتاج كل قطاع، بما في ذلك المالي، إلى إطار عمل موحد لتعريف الوكيل والجهة المسؤولة عنه. يجب على العملاء تسجيل الدخول مباشرة لدى مزود الخدمة والحصول على صلاحيات محددة بدقة، مثل الاطلاع على الأرصدة وسداد الفواتير فقط، دون القدرة على إضافة مستفيدين جدد أو الحصول على قروض.

معيار بوبي ومبادرات قطاعية رائدة

تعمل القطاعات الصناعية بالفعل على بناء المعايير المطلوبة، حيث كان بنك BBVA أول بنك أوروبي ينضم إلى بروتوكول الوكيل الشخصي، المعروف أيضاً باسم "بوبي". هذه المبادرة تقودها شركة Sierra الناشئة المتخصصة في الذكاء الاصطناعي الموجه للشركات، بالتعاون مع مجموعة Meta، بهدف صياغة معيار مشترك واحد بدلاً من ترك كل شركة تختلق معيارها الخاص.

ينص الإطار المقترح على أن تكون الصلاحيات قابلة للإلغاء في أي وقت، مع تسجيل كل إجراء في سجل يوثقه، مما يضمن الشفافية والرقابة الدقيقة. هذا النهج يهدف إلى حماية المستهلكين بشكل كافٍ أينما عمل الوكلاء نيابة عنهم، ومنع السلوك المارق أو الوصول غير المصرح به إلى البيانات الحساسة أو العمليات المالية الحساسة.

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التشريعات الأوروبية والمسؤوليات المتبادلة

يفرض قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي على أنظمة الذكاء الاصطناعي الإفصاح عن هوياتها للبشر، كما يلزم الوكلاء بتعريف أنفسهم للخدمات التي يصلون إليها. يجب حظر انتحال الهوية بعد فترة انتقالية، وإلزام مزودي الخدمات الكبار، بدءاً من البنوك وشركات المرافق وصولاً إلى المنصات الرقمية وشبكات التواصل الاجتماعي، بتوفير قناة قياسية للوكلاء المعروفين وفق شروط منصفة.

يتطلب النظام الجديد تحديد هوية الوكلاء الشرعيين بدلاً من ترك كل شركة تختار الوكيل الذي تثق فيه، ويجب أن يحمل كل وكيل تفويضاً قابلاً للتحقق استناداً إلى إطار عمل eIDAS الأوروبي للهوية الرقمية. عند ممارسة أنشطة خاضعة للتنظيم، يجب أن يحمل مقدم الوكيل ترخيصاً بذلك، لضمان المساءلة القانونية والمالية.

يجب توزيع المسؤولية بوضوح بين الأطراف المختلفة؛ يتحمل العملاء مسؤولية الصلاحيات التي يمنحونها والتعليمات التي يزودون الوكلاء بها، بينما يتحمل مزودو الخدمات مسؤولية الإجراءات التي تتجاوز تلك الصلاحيات، ويحمل مزودو الوكلاء المسؤولية عن الأفعال المتجاوزة لتلك التعليمات، وتتحمل جميع الأطراف المسؤولية عند تعرض أنظمتها للاختراق.

ينبغي للقواعد والمعايير المشتركة أن تسري عبر الحدود، بحيث يحظى الوكيل الموثوق في ولاية قضائية واحدة بالثقة في ولايات قضائية أخرى. النجاح المبكر لوكلاء الذكاء الاصطناعي الشخصيين يشير إلى أنهم مستمرون وباقون، والحل يكمن في فتح الباب الأمامي لهم من خلال معايير أمنية قوية بدلاً من حظرهم أو تركهم يعملون في الخفاء.