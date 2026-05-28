وكالة الطاقة الدولية تحذر من أزمة أمن طاقة تاريخية وإعادة تشكيل شاملة لاستثمارات الطاقة العالمية

تحليل مفصل لتحذيرات فاتح بيرول من تداعيات صراعات الشرق الأوسط على إمدادات النفط العالمية والتحول نحو الطاقة المتجددة والنووية لضمان الأمن الطاقي.

أطلق فاتح بيرول المدير التنفيذي ل وكالة الطاقة الدولية صرخة تحذير مدوية للمجتمع الدولي مشيرا إلى أن النزاعات المسلحة والحروب المستمرة في منطقة الشرق الأوسط لا تؤثر فقط على الاستقرار السياسي بل تدفع العالم بأسره نحو إعادة صياغة جذرية وشاملة لاستراتيجياته في مجال الطاقة.

وأكد بيرول أن الأسواق العالمية تمر حاليا بما وصفه بأنها أخطر أزمة أمن طاقة شهدها التاريخ البشري على الإطلاق وذلك نتيجة التداخل المعقد بين اضطرابات الإمدادات المتكررة وتصاعد المخاطر الجيوسياسية التي باتت تهدد الشرايين الرئيسية لنقل الوقود. وأوضح أن هذه الأزمة الحالية ليست مجرد تقلب عابر في الأسعار بل هي نقطة تحول ستعيد رسم خريطة الاستثمارات العالمية في قطاع الطاقة بشكل يشبه إلى حد كبير التحولات الكبرى التي أعقبت الصدمات النفطية العنيفة في سبعينيات القرن الماضي حيث بدأت الدول المنتجة والمستهلكة بالفعل في تسريع وتيرة جهودها لتنويع طرق التجارة والبحث عن مصادر إمدادات بديلة لتقليل الارتهان للممرات التقليدية التي أصبحت عرضة للتهديدات الأمنية.

وأشار إلى وجود سباق عالمي محموم حاليا لبناء خطوط أنابيب جديدة وتطوير بنى تحتية بديلة وتعزيز الاعتماد على الموارد الوطنية في محاولة مستميتة لحماية الاقتصادات الوطنية من تقلبات الأسواق الحادة واضطرابات التدفقات. وفي سياق متصل فإن هذه التحذيرات تأتي في ظل تصعيد عسكري خطير تتقاطع فيه المصالح الأمريكية والإسرائيلية مع التوترات الإيرانية مما أدى إلى حالة من الإرباك الشديد في أسواق الطاقة العالمية.

وقد انعكس هذا التصعيد بشكل مباشر على حركة الملاحة النفطية عبر مضيق هرمز الذي يمثل شريانا حيويا يمر من خلاله نحو خُمس تجارة النفط الخام المنقول بحرا في العالم. هذا التهديد المستمر أدى إلى قفزات حادة في أسعار الخام وزاد من مخاوف نقص الإمدادات مما أعاد ضغوط التضخم إلى الواجهة العالمية وبات يهدد خطط التعافي الاقتصادي في العديد من الدول.

ورغم هذا الارتفاع في الأسعار فقد رصدت وكالة الطاقة الدولية مفارقة غريبة تتمثل في استمرار تراجع الاستثمارات العالمية الموجهة لمشاريع النفط التقليدية للعام الثالث على التوالي حيث من المتوقع أن تنخفض هذه الاستثمارات إلى ما دون مستوى 500 مليار دولار بحلول عام 2026. ويعود هذا التراجع إلى حالة عدم اليقين التي تسيطر على المستثمرين بشأن استدامة الأسعار المرتفعة إضافة إلى ارتفاع تكاليف تنفيذ المشاريع الكبرى واضطرابات سلاسل الإمداد العالمية التي أثرت على نشاط المنصات البحرية.

على الجانب الآخر كشفت توقعات الوكالة عن تحول ضخم في وجهة رؤوس الأموال حيث من المتوقع أن يرتفع إجمالي الاستثمارات العالمية في قطاع الطاقة بشكل عام ليصل إلى نحو 3.4 تريليونات دولار خلال عام 2026 بزيادة تقدر بنحو 5 بالمئة. ويذهب الجزء الأكبر من هذه الاستثمارات نحو تطوير شبكات الكهرباء الحديثة وتقنيات تخزين الطاقة والوقود منخفض الانبعاثات والطاقة النووية بالإضافة إلى الطاقة المتجددة ووسائل النقل الكهربائية.

وفي محاولة لتقليل الاعتماد على الواردات الخارجية بدأت الدول المستوردة للنفط في تسريع تطوير مصادر الطاقة المحلية وعلى رأسها الطاقة الشمسية والنووية وحتى الفحم. وتوقعت الوكالة أن تصل الاستثمارات في الطاقة المتجددة إلى نحو 665 مليار دولار خلال العام الجاري مع استحواذ الطاقة الشمسية وحدها على 365 مليار دولار. كما من المنتظر أن تتجاوز الاستثمارات في الطاقة النووية حاجز 80 مليار دولار سنويا مع عودة الاهتمام العالمي بهذا القطاع كخيار آمن ومستقر.

ومن المثير للاهتمام توقع ارتفاع الإنفاق على الفحم ليصل إلى نحو 180 مليار دولار وهو أعلى مستوى منذ عام 2012 حيث لجأت بعض الدول الآسيوية وتحديد على الصين التي تستحوذ على 70 بالمئة من هذا الإنفاق إلى تمديد عمر محطات الفحم لضمان أمنها الطاقي في مواجهة الأزمات. واختتم بيرول حديثه بالتأكيد على أن العالم يفقد حاليا نحو 14 مليون برميل نفط يوميا بسبب الحروب مما دفع وكالة الطاقة الدولية لاتخاذ إجراءات غير مسبوقة بعد موافقة الدول الأعضاء على ضخ 400 مليون برميل من الاحتياطيات الطارئة لضمان عدم انهيار الأسواق العالمية في أكبر عملية تدخل في تاريخ الوكالة





وكالة الطاقة الدولية أمن الطاقة أسواق النفط الطاقة المتجددة الشرق الأوسط

