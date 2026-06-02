قرار中心 أبوظبي العقاري بتجميد الزيادات الإيجارية لعقود الإيجار الجديدة والمجددة في الإمارة flying بصدى إيجابي واسع بين المستأجرين والعقاريين، الذين يرون فيه خطوة لاستقرار السوق وحماية مصالح جميع الأطراف. التقرير يتضمن تحليلاً لردود الفعل وتوقعات الخبراء حول تأثيرات القرار على العائدات الاستثمارية والطلب على الوحدات السكنية وجاذبية السوق العقاري على المدى الطويل.

أعلن مركز أبوظبي العقاري (ADREC) عن إجراء مؤقت لفترة قصيرة في إمارة أبوظبي ، يتضمن تجديد جميع عقود الإيجار السكنية والتجارية والصناعية بنسبة زيادة صفر بالمائة، طوال فترة سريان الإجراء.

كما تنص الإجراءات على أن عقود الإيجار الجديدة للوحدات العقارية التي سبق تأجيرها يجب أن تُبرَم بنفس القيمة الإيجارية الواردة في آخر عقد إيجار مسجل للوحدة. جاء هذا الإجراء كاستجابة للارتفاعات الكبيرة في القيم الإيجارية التي شهدها السوق العقاري في أبوظبي، ويهدف إلى تعزيز استقرار السوق وحماية مصالح جميع الأطراف، سواء الملاك أو المستأجرين. قوبل الإجراء بترحيب واسع وكبير، وردود فعل إيجابية بين أوساط المستأجرين في أبوظبي، الذين وصفوا القرار بأنه خطوة صائبة وفي وقتها، بعد المبالغات في القيم الإيجارية.

وطالب بعض المستأجرين بتطبيق القرار على بقية مدن الدولة. من ناحيتهم، قال عقاريون إن الإجراء يمثل خطوة مهمة لتعزيز استقرار السوق، وأشادوا بقدرة أبوظبي على استباق المتغيرات وإدارتها بكفاءة. وتوقعوا أن لا يكون هناك تأثير سلبي على العائدات الاستثمارية للملاك، لأن استمرارية إشغال الوحدات السكنية واستقرار المستأجرين يسهمان في الحفاظ على دخل مستقر ومستدام، ويمكن أن يعوّضا أي تأثير محتمل في الإيرادات.

محمد عبدالحليم، الرئيس التنفيذي لشركة لوريف للعقارات، أكد أن الإجراء قوبل بردود فعل إيجابية غير مسبوقة، مشيراً إلى أنه يمنح العائلات والمقيمين وضوحاً أكبر في التخطيط لحياتهم، ويحد من الضغوط الناتجة عن الارتفاعات المفاجئة في القيم الإيجارية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المجتمعي والاقتصادي. وتوقع أن يسهم الإجراء في تعزيز جاذبية أبوظبي للسكن والاستثمار على المدى الطويل، لأن الاستقرار التشريعي يعد من أبرز العوامل التي يبحث عنها المستثمرون والشركات.

وأضاف أن القرار قد يؤثر في وتيرة نمو الإيجارات على المدى القصير، لكنهيدعم ارتفاع معدلات الاحتفاظ بالمستأجرين وتقليل نسب الشواغر، وسيدفع المطورين والملاك إلى التركيز على جودة الخدمات والقيمة المضافة. أمين القدسي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة نيشن وايد الشرق الأوسط للعقارات، قال إن الإجراء سيعزز الاستقرار السكني للمقيمين ويرفع ثقة المستثمرين من خلال توفير بيئة عقارية أكثر استدامة واستقراراً.

وأشار إلى أن الإجراء يحد من وتيرة نمو العائدات الاستثمارية للملاك على المدى القصير، لكنه في المقابل يوفر تدفقات دخل أكثر استقراراً ويحد من مخاطر الشغور وتقلبات السوق. وتوقع أن يدعم الإجراء الطلب على الوحدات السكنية، إذ يشجع المزيد من السكان على الاستقرار والانتقال إلى أبوظبي، مما يعزز جاذبية الإمارة مكاناً للعيش والعمل.

فاروق الرواشدة، المدير التنفيذي لشركة ريماكس العقارية، رأى أن الإجراء سيعزز الاستقرار السكني للعائلات والمقيمين، ويمنح السوق العقارية مزيداً من الثقة والوضوح على المدى الطويل، مما ينعكس إيجاباً على جاذبية الإمارة للمقيمين والمستثمرين. وأكد أنه لا يتوقع تأثيراً سلبياً على العائد الاستثماري للملاك، لأن استمرارية الإشغال واستقرار المستأجرين يسهمان في الحفاظ على دخل مستقر ومستدام للملاك، ويمكن أن يعوضا أي تأثير محتمل على الإيرادات.

كما توقع أن تنعكس الإجراء إيجاباً على مؤشرات السوق العقارية، مع ارتفاع معدلات الإشغال وانخفاض نسب الشغور. يشكل هذا الإجراء المؤقت جزءاً من رؤية طويلة الأمد تستهدف بناء سوق عقارية أكثر استقراراً واستدامة وتنافسية على المستويين الإقليمي والعالمي، وفقاً لتصريحات玄宗 العقارية. وقد أكد玄宗 أن أبوظبي أثبتت خلال السنوات الماضية قدرتها على تحقيق التوازن بين حماية المستثمر والحفاظ على جودة الحياة للمقيمين، وذلك في ظل الدور الذي يقوم به مركز أبوظبي العقاري في تنظيم القطاع والإشراف على مختلف شؤونه.

الاستقرار الإيجاري يُعتبر أحد أبرز العوامل التي تشجع العائلات والمستثمرين على اتخاذ قرارات السكن والاستثمار في أبوظبي، بحسب玄宗





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