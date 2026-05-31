وفد منظمة الصحة العالمية يثني على دور المستشفى الميداني الإماراتي في رفح خلال زيارة تقييمية

زيارة وفد منظمة الصحة العالمية إلى المستشفى الميداني الإماراتي في رفح أفصحت عن تقديره للجهود الإنسانية والطبية الإماراتية، مشددةً على الدعم المتواصل للقطاع الصحي في غزة وتحديداً عبر عملية "الفارس الشهم 3"

في إطار الجهود الإنسانية المتواصلة لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني المتضرر من النزاع المستمر، شهدت مدينة رفح جنوب قطاع غزة زيارة مهمة لوفد من منظمة الصحة العالمية ، حيث قام الوفد بتقييم الأنشطة الطبية والإنسانية التي ينفّذها المستشفى الميداني الإماراتي في المنطقة.

استقبل الوفد في يوم 31 مايو 2026 رئيس البعثة الإماراتية في عملية "الفارس الشهم 3"، إلى جانب مدير المستشفى الميداني علي الشحي، الذين قدموا شرحاً مفصلاً عن البرامج الصحية المتاحة للجرحى والمرضى، بالإضافة إلى نوعية المساعدات الطبية واللوجستية التي تُقدَّم من قبل فريق العمل الإماراتي. وقد شمل الجولات الميدانية للوفد زيارة أقسام المستشفى المختلفة، من العيادات العامة إلى الجراحات المتخصصة، لتقييم جودة الرعاية الصحية المقدَّمة وتحديد مدى الفاعلية في تلبية احتياجات الفئات الأكثر ضعفاً في القطاع، خاصة في ظل نقص الإمكانات والضغط المتزايد على البنية التحتية الصحية في غزة.





تضمن فريق الوفد المتنوّع ممثلين من مختلف أقسام منظمة الصحة العالمية، بما في ذلك المسؤول عن فريق الطوارئ الصحية بالإنابة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لوكا بيغوتزي، والمسؤول الفني لفرق الطوارئ الطبية في المقر الرئيس للمنظمة، روي كوسيكو، إلى جانب منسقة فرق الطوارئ الطبية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، هبة النجار. وعبر كل منهم عن إعجابهم العميق بالإنجازات التي حققها المستشفى الميداني الإماراتي رغم الظروف القاسية، مؤكدين أن المساهمة الإماراتية تُعَدّ ركيزة أساسية في تعزيز القدرة على الاستجابة السريعة لحالات الطوارئ وتخفيف معاناة المرضى.

وقد أبدى الوفد تقديره للجهود اللوجستية والهندسية التي بُذلت لتجهيز المستشفى بالمعدات الطبية المتطورة، بما فيها أجهزة التنفس الصناعي، ومعدات الجراحة الدقيقة، ومختبرات التحليل، فضلاً عن توفير الأدوية الأساسية والإمدادات الضرورية لضمان استمرارية الخدمة على مدار الساعة.



من جانبه، شدد علي الشحي، مدير المستشفى الميداني الإماراتي، على أن دولة الإمارات العربية المتحدة ستستمر في تقديم الدعم المتواصل للقطاع الصحي في غزة، مؤكداً أن عملية "الفارس الشهم 3" ستستمر في توفير الموارد الطبية والمؤن الضرورية للمستشفيات والعيادات المحلية.

وأوضح أن المستشفى قد قدم رعاية صحية ما يقرب من 97 ألف مريض منذ افتتاحه، جنباً إلى جنب مع مركز الرعاية الصحي الإماراتي في مواصي خانيونس، مما يعكس حجم التأثير الإيجابي لهذا المشروع الإنساني على المجتمع المحلي. وألقى الضوء على الخطط المستقبلية لتوسيع الخدمات الطبية لتشمل برامج إعادة التأهيل النفسي والاجتماعي للناجين من الصدمات، إضافة إلى تعزيز قدرات الكوادر الطبية الفلسطينية من خلال برامج التدريب المشتركة والورش التقنية.

في الختام، عبّر الوفد عن امتنانه العميق للدولة الإماراتية على هذه المبادرة النبيلة، مؤكدين أن التعاون الدولي في مجال الصحة يمثل دعامة أساسية لتخفيف الأزمات الإنسانية وتعزيز الصمود الإنساني في غزة.





