وفد روسي رفيع يصل أبوظبي لمحادثات السلام مع أوكرانيا

وفد روسي برئاسة فلاديمير ميدينسكي ودمج مسؤولين عسكريين ودبلوماسيين يشارك في محادثات أبوظبي لتوقف حرب أوكرانيا وسط تصعيد هجمات على الطاقة.

في خطوة دبلوماسية كبرى تستبق التصعيد العسكري الميداني، يتجه الوفد الروسي المكون من كبار المسؤولين إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي استعداداً للمحادثات الثنائية الثلاثية المقررة مع أوكرانيا والولايات المتحدة. من المتوقع أن ترأس هذه المفاوضات التي ستستمر ليوم الثلاثاء والأربعاء القادمين فلاديمير ميدينسكي مستشار الكرملين، مما يعكس الطابع الرسمي والاستراتيجي الذي توليه موسكو لهذه اللقاءات التاريخية. تأتي هذه الخطوة في ظل توتر متزايد على الأرض، حيث شهد الميدان تصعيداً ملحوظاً تمثل في حملات قصف مكثفة استهدفت بنية تحتية حيوية في الأراضي الأوكرانية.

تفاصيل التشكيلة الدبلوماسية والعسكرية الروسية

كشفت مصادر مطلعة عن تكوين دقيق للوفد الروسي، حيث سيضم alongside فلاديمير ميدينسكي كبار الدبلوماسيين والعسكريين مثل نائب وزير الخارجية سيرجي ريابكوف، والذي سيشارك لأول مرة في هذا السياق التفاوضي. ويشكل هذا الدمج بين الدبلوماسية العسكرية والسياسية رسالة واضحة حول جدية الأطراف، خاصة مع مشاركة يوري جيجارلوفسكي من هيئة الأركان العامة، مما يشير إلى استعداد الجانب الروسي لمناقشة القيود الأمنية والعسكرية ضمن أي اتفاق محتمل.

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من المتوقع أن يركز الجانب الروسي على شرح الاستعدادات الميدانية والتكتيكية التي تمهّد الطريق لأي تفاهم مستقبلي، مع الإشارة إلى أن هذه المحادثات ستكون الأولى من نوعها منذ فبراير الماضي. ويعتبر حضور كل من إيجور كوستيوكوف رئيس جهاز المخابرات العسكرية الروسية، وميخائيل جالوزين نائب وزير الخارجية، مؤشراً على رغبة موسكو في معالجة الملفات الأمنية والاستخباراتية بشكل مباشر، مما يوسع نطاق النقاش ليشمل أكثر من مجرد وقف إطلاق النار.

التحضيرات الروسية وموقف الكرملين

قام أعضاء الوفد الروسي بلقاء الرئيس فلاديمير بوتين أول من أمس، في جلسة مغلقة لمجلس الأمن الروسي خصصت لمناقشة استعدادات المحادثات المرتقبة. وأثناء الجزء المذاع من هذا الاجتماع عبر التلفزيون الرسمي، أعرب بوتين عن امتنانه لدولة الإمارات العربية المتحدة لاستضافتها هذا الحدث الدبلوماسي، مؤكداً رغبته في تنسيق الموقف الروسي بشكل موحد قبل بدء الجلسات. يأتي هذا التحضير الداخلي الصارم لضمان تقديم موحّد ومنسق يعكس التوافق على الأرض بين الدوائر السياسية والعسكرية في موسكو.

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التصعيد الميداني وانقطاع التيار الكهربائي

في موازاة التحضيرات الدبلوماسية، شهد الميدان Ukrainian هجوماً صاروخياً جواً مستمراً، حيث استهدفت ضربات روسية مكثفة خلال ليل الجمعة السبت منشآت للطاقة في أوكرانيا. وأكدت وزارة الطاقة الأوكرانية انقطاع التيار الكهربائي عن مستهلكين في خمس مناطق رئيسية، هي دنيبروبيتروفسك ودونيتسك وكييف وجيتومير وخاركيف. وأشارت الوزارة إلى أن الضربات تسببت في أضرار جسيمة بشبكات النقل والتوزيع، مما يعيق بشكل كبير إمدادات الكهرباء للعاصمة كييف ومناطقها المحيطة دون تحديد دقيق لعدد المنازل المتأثرة.

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عبر منصات التواصل الاجتماعي أن روسيا استخدمت 36 صاروخاً باليستياً و172 مسيرة في هذا الهجوم المركب على قطاع الطاقة. وأشار الرئيس الأوكراني إلى إصابة ما لا يقل عن تسعة أشخاص بجروح، بينهم طفل، مشيراً إلى اتهامات باستخدام موسكو لصواريخ كورية شمالية. وفي ردود الفعل الدولية والمحلية، طالب زيلينسكي الكونغرس الأمريكي ومنظمات الدعم الثنائي بتخصيص اهتمام أكبر لأوكرانيا، نظراً لتضاعف وتيرة الهجمات الروسية بشكل مستمر.

ردود الفعل الروسية والمصفاة الروسية

على الجبهة الروسية، أبلغ حاكم منطقة ساراتوف رومان فيكتوروفيتش بوسارجين عن وقوع هجوم خلال الليل على منطقته، رغم أنه لم يؤكد بشكل مباشر استهداف مصفاة النفط الرئيسية هناك. وقد سبقت هذه التصريحات تقارير عن هجوم أوكراني محتمل على مصفاة ساراتوف النفطية في منطقة الفولجا جنوب غرب روسيا، وفقاً لمصادر مطلعة رفضت الكشف عن هويتها. يعكس هذا التبادل الهجومي بين الجبهتين الديناميكية المعقدة للحرب، حيث يتم استخدام البنية التحتية المدنية والطاقة كأدوات ضغط استراتيجية أثناء سير المفاوضات الدبلوماسية.