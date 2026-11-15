وفاة طالبة جامعة صلاح الدين وسط صدمة في حفل تخرجها بأربيل

توفيت زيلان دشتي، طالبة بكلية العلوم في جامعة صلاح الدين بأربيل، بشكل مفاجئ أثناء مراسم التخرج. تفاصيل وفاة الطالبة التي كانت تعاني من مرض قلبي وأحضرها والدها دشتي عمر لحضور الحدث.

تحولت أجواء الفرح والاحتفال بتخرج دفعة جديدة من طالبات جامعة صلاح الدين في مدينة أربيل إلى كابوس مؤلم، عندما فوجئ الحاضرون بسقوط الطالبة زيلان دشتي بشكل مفاجئ على أرضية الملعب. وقع الحادث أثناء سيرها في طابور المشاركات داخل ملعب فرانسو حريري ، وسط حضور كبير لأفراد الأسر ووسائل الإعلام والمسؤولين، مما أثار حالة من الذعر والحزن العميق في المكان.

ظروف السقوط والمعاناة الصحية السابقة

كشف دشتي عمر، والد الطالبة الراحلة، عن تفاصيل دقيقة حول اللحظات التي سبقت الوفاة، مشيرا إلى أن الأسرة كانت تراقب ابنتهم باهتمام شديد خلال المراسم. وأوضح أن زيلان تعاني من مرض خطير في القلب، مما استدعى متابعة طبية دقيقة وحرصا زائدا من الأهل على صحتها العامة أثناء التواجد في الحفل.

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أضاف والد الطالبة أن الفريق الطبي كان يصف لها خمسة أنواع مختلفة من الأدوية يوميا لتعويض وضعها الصحي الهش، مشددا على أنهم كانوا ينصحونها باستمرار بالجلوس والراحة فور شعورها بأي علامة تعب، لتجنب أي إجهاد بدني قد يفاقم حالتها. ورغم هذه التحذيرات الدائمة، لم تظهر على الطالبة أي علامات إرهاق أو ضيق تنفس قبل بدء الفعاليات، ما جعل السقوط المفاجئ صادما للغاية.

ردود الأفعال الطبية ومحاولة الإنقاذ

ساررت طابور المشاركات بهدوء ونجاح، وقامت زيلان بالتقاط صور تذكارية لنفسها قبل انطلاق الاحتفال الرسمي، وبدت سعيدة ومتحمسة للحظة التي طالما انتظرتها. وذكرت أنها استطاعت تجهيز نفسها للحفل دون مساعدة من أحد، مما أرسل إشارات مطمئنة للوالدين حول تحسن مزاجها وصحتها في ذلك اليوم بالتحديد.

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عندما سقطت أرضا، تدخلت إجراءات الطوارئ بسرعة فائقة، حيث وصلت سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث في وقت قياسي. تم نقل الجثة المجهولة بالحياة إلى قسم الطوارئ في المستشفى المحلي، حيث باشر الأطباء محاولاتهم الحثيثة لإنقاذ حياتها، لكنهم لم ينجحوا في إعادة نبضات قلبها، مما أدى إلى إعلان وفاتها رسميا بعد جهود طبية فاشلة.

أحلام المهنية التي انقطعت بشكل مؤلم

كانت زيلان تدرس في كلية العلوم، حيث تخصصت في مجال الصحة والبيئة، وكانت لديها تطلعات واضحة للمستقبل المهني. قبل انتهاء الحفل، أعربت عن أملها القوي في الحصول على فرصة عمل في إحدى المؤسسات الحكومية أو الخاصة تتناسب مع مؤهلاتها الأكاديمية، لتبدأ رحلة بناء مسيرتها العملية.

انتهت رحلة زيلان الجامعية برحيل مفاجئ غير متوقع، حوّل يوم تخرجها، الذي كان من المفترض أن يكون الذروة في مسيرة دراسية طويلة، إلى ذكرى مؤلمة وعذاب دائم لعائلتها وزملائها. وما زالت تفاصيل الحادث تثير المشاعر في أربيل، حيث تذكر الجميع بالسعي الحثيث لإنقاذ حياتها بالرغم من كل المعوقات الصحية التي كانت تواجهها.