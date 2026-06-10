وفاة الفنان المصري عبد العزيز مخيون عن 83 عاماً بعد صراع مع التهاب رئوي حاد

توفي الفنان المصري القدير عبد العزيز مخيون عن عمر 83 عاماً إثر التهاب رئوي حاد،通知 وقد أعلنت عائلته عن تفاصيل تشييع الجنازة اليوم في قرية زكي أفندي بالبحيرة، فيما عُرف بمسيرته الفنية الطويلة المتميزة بأدائه العميق وتجسيده للشخصيات المعقدة.

وفاة الفنان المصري القدير عبد العزيز مخيون عن عمر ناهز 83 عاماً صباح اليوم الأربعاء 10 يونيو 2026، بعد معاناة مع التهاب رئوي حاد استلزم نقله إلى مستشفى في الإسكندرية ووضعه في العناية المركزة.

وأعلنت أسرته أن صلاة الجنازة ستقام بعد صلاة العصر اليوم بالمسجد الكبير في قرية زكي أفندي القبلية بمركز أبو حمص بمحافظة البحيرة، حيث سيُ دفن في مقابر العائلة. وقد عانى الفنان المتوفى من تدهور صحي خلال الأيام الماضية أدى إلى وفاته. تميزت مسيرة عبد العزيز مخيون الفنية، التي امتدت لعقود، بتقديم العشرات من الأعمال السينمائية والدرامية والمسرحية التي أثرت المشهد الفني المصري. عُرف بأدائه الهادئ وقدرته على تجسيد شخصيات معقدة ومتنوعة، مما جعله أحد أبرز نجوم الفن في مصر.

وسيشيع جثمانه اليوم في جو من الحزن بين الأهل والمحبة. لا تزال ذكراه حية في قلوب محبيه، حيث ترك إرثاً فنياً غنياً يجمع بين الحضور القوي والتواضع، مؤثراً في أجيال متعاقبة من الفنانين والمشاهدين. وتلقى الوسط الفني المصري نبأ وفاته بصدمة وحزن كبيرين، مع تقدير كبير لمسيرته المتميزة وإسهاماته البارزة في الفن





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