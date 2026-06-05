وفاة الممثل البريطاني أنتوني هيد عن 72 عاماً بعد رحلة فنية حافلة

رحلة فنية استمرت أكثر من 40 عاماً، اشهرها دوره في بافي以及 تيد لاسو، وتوفي بسبب التهاب رئوي

توفي الممثل البريطاني أنتوني هيد عن عمر يناهز 72 عاماً إثر مضاعفات ناتجة عن التهاب رئوي ، ليختتم بذلك رحلة فنية امتدت لأكثر من أربعة عقود.

وأعلنت عائلته أنه وافته المنية بهدوء ومحاطاً بأفراد أسرته، مشيرة إلى شغفه الكبير بعمله حتى اللحظات الأخيرة من حياته. وقد أ深感 أن هيد وصف نفسه بالمحظوظ لتمكنه من مواصلة عمله في مجال الترفيه لسنوات طويلة، محظوظاً بحب الجمهور وزملائه.

وترك هيد إرثاً فنياً كبيراً، اشتهر من خلال دوره الأكثر تأثيراً في مسلسل "بافيقات Slayer"، حيث جسد شخصية روبرت جايلز التي أصبحت أيقونة في المسلسل، وعاد إلى الأضواء مجدداً في السنوات الأخيرة عبر مشاركته في مسلسل "تيد لاسو"، الذي عرّف جيلاً جديداً بأسلوبه التمثيلي المميز. وقد تنوعت أعماله بين المسرح والتلفزيون والسينما، فشارك في دراما وكوميديا متنوعة، مما جعله أحد أبرز الممثلين البريطانيين الذين حافظوا على حضور فني قوي وتأثير واسع.

وبفقده، تفقد الساحة الفنية العالمية، وليس البريطانية فحسب، أحد أعلامها الذين تركوا بصمة واضحة لدى جمهور متنوع حول العالم





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أنطوني هيد وفاة ممثل بريطاني بافي Vampire Slayer تيد لاسو التهاب رئوي

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