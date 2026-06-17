وفاة الفنان المصري محمد مرزبان عن 64 عاماً متأثراً بحادث دراجة على طريق مصر-الإسماعيلية

توفي الفنان المصري محمد مرزبان (64 عاماً) بعد معاناة من إصابات خطيرة نتيجة حادث سير أثناء قيادته دراجته البخارية على طريق مصر-الإسماعيلية. رغم عملية جراحية دقيقة استمرت خمس ساعات ووضعه على التنفس الصناعي، عانى من نزيف داخلي حاد أدى إلى تدهور صحته ووفاته.

توفي الفنان المصري محمد مرزبان عن عمر ناهز 64 عاماً متأثراً بإصابات خطيرة نتجت عن حادث سير بينما كان يقود دراجته البخارية على طريق مصر-الإسماعيلية.

واجه الفنان الراحل حالة صحية حرجة بعد الحادث، حيث عانى من نزيف داخلي حاد في مناطق متعددة تشمل المخ والصدر والبطن، مما استدعى تدخلاً جراحياً دقيقاً استمر خمس ساعات في مستشفى أبو خليفة للطوارئ. رغم نجاح العملية، استمر تدهور وضعه الصحي بسبب خطورة الإصابات، وتم وضعه على أجهزة التنفس الصناعي داخل وحدة العناية المركزة تحت مراقبة مستمرة. حاولت عائلته نقله إلى مستشفى متخصص في القاهرة، لكن الأطباء رفضوا بسبب عدم استقرار حالته.

في الساعات الأولى من يوم الأربعاء 17 يونيو 2026، ساءت حالته بشكل كبير وتوفي رغم محاولات الإنعاش. يترك مرزبان إرثاً فنياً محبوباً وخلّف حالة من الحزن في الوسط الفني والمتابعين





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