وفاة أسطورة الدفاع البرازيلي بريتو أحد لاعبي المنتخب الفائز بكأس العالم 1970 عن عمر 86 عاماً، مع تسليط الضوء على مسيرته الحافلة مع الأندية والمنتخب وصفاته القيادية.

توفي اللاعب البرازيلي الدولي السابق بريتو، أحد أعمدة دفاع المنتخب البرازيلي الفائز ب كأس العالم 1970 في المكسيك، عن عمر ناهز 86 عاماً. أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم وفاة اللاعب الأسطوري في وقت متأخر من مساء أمس الخميس، معبراً عن عميق حزنه وخالص تعازيه لعائلة اللاعب وأصدقائه ومحبيه.

كان بريتو، الذي وُلد في التاسع من أغسطس عام 1939، يُعتبر أحد أبرز المدافعين في تاريخ اللعبة في البرازيل، اشتهر بقوته البدنية الهائلة وحضوره الدفاعي القوي والقدرة على قراءة الملعب. شكل ثنائياً دفاعياً لا يُنسى مع زميله بيازا في قلب دفاع ذلك الفريق الذهبي الذي يُعَدّ من أعظم الفرق في تاريخ كرة القدم. خلال مسيرته الحافلة مع الأندية البرازيلية، لعب بريتو لأندية كبيرة عديدة منها فاسكو دا غاما، حيث بدأ مسيرته، ثم فلامنجو، وكروزيرو، وإنترناسيونال، وكورينثيانز، وبوتافوجو، وأتلتيكو بارانا.

قدم مستويات مذهلة جعلت منه لاعباً أساسياً في صفوف Seleção (المنتخب الوطني) لثماني سنوات متواصلة بين 1964 و1972. ارتدى القميص الأصفر في 61 مباراة دولية، حقق خلالها 45 انتصاراً و11 تعادلاً مقابل 5 هزائم فقط، مما يعكس قوة ذلك الجيل الذهبي. كان角Programmer: Meeting will be at 3 PM on Friday. Please ignore any further details about widgets or nested arrays





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