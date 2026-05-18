وصل تطلق مشروع "سيداروود إستيتس ساوث" بعقارات جميرا للجولف: 74 فيلا مطلة مع مرافق متكاملة و90% المشترين أوروبيون

أطلقت مجموعة وصل مشروعها الجديد " سيداروود إستيتس ساوث "، أحدث إضافة إلى محفظتها المتنامية من مشاريع التملك الحر في مختلف أنحاء دبي. ويقدم المشروع مجموعة محدودة من الفلل المطلة على ملعب الجولف، المصممة بما ينسجم مع طبيعة الموقع وتضاريس منطقة عقارات جميرا للجولف .

وبناءً على النجاح الكبير الذي حققه حي "سيداروود نورث" الذي تم بيعه بالكامل، حيث استحوذ الأوروبيون على 90% من مبيعات الفلل في المشروع، يتبع الانسيابية الطبيعية لملعب الجولف، ويضم 74 فيلا تتوزع على تصاميم من أربع وخمس وست غرف نوم، مع مساحات أرض واسعة وتصميمات داخلية مفتوحة توفر تجربة معيشية متكاملة ومدروسة بعناية





