وسمي الخالدية يتوج بطلاً لكأس رئيس الدولة في محطة السويد

فاز الجواد وسُمّي الخالدية بكأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة في محطة السويد، ثاني المحطات الأوروبية، بحضور 30 ألف متفرج.

في حدث رياضي مميز، توج الجواد " وسمي الخالدية " بلقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة في محطة السويد ، التي تعد ثاني المحطات الأوروبية ضمن أجندة النسخة الثالثة والثلاثين من سلسلة السباقات المرموقة.

أقيمت المنافسات على مضمار جارديت العشبي في العاصمة السويدية ستوكهولم، بالتزامن مع احتفالات اليوم الوطني للمملكة، مما أضفى على السباق أجواء احتفالية استثنائية. شهدت الجولة السويدية مشاركة عشرة من نخبة الخيول العربية من مختلف أنحاء السويد وأوروبا، في السباق الذي جرى لمسافة 1500 متر على العشب ضمن فئة "ليستد" المخصصة للخيول العربية الأصيلة من عمر أربع سنوات فما فوق. هذا السباق يعزز مكانته كأحد أبرز سباقات الخيول العربية في الدول الإسكندنافية، حيث يجمع بين التنافس القوي والتقاليد العريقة لسباقات الخيل.

الجواد الفائز، "وسمي الخالدية"، المنحدر من نسل (غضنفر الخالدية × شذى الخالدية)، والعائد لمزرعة "بوليسكا إيه كي إف"، وتحت إشراف المدرب جانوز كوزلوسكي، وبقيادة الفارس بيرأنديرس جرابيرج، تمكن من حسم اللقب بعد أداء رائع أكد من خلاله جدارته وحضوره القوي في هذه الكأس الغالية. يذكر أن هذا الجواد كان قد حل وصيفاً في نسخة العام الماضي، مما يبرز تطوره وتصميمه على الفوز.

قدم البطل أداءً متوازناً طوال مجريات السباق، معتمداً على استراتيجية ذكية قبل أن يحسم المنافسة في المراحل الأخيرة، قاطعاً مسافة السباق بزمن قدره 1:38.06 دقيقة. بذلك تفوق على الجواد "فريدي باي"، بطل نسختي 2023 و2024، المنحدر من نسل (تي إم فريد تكساس × فيا هيبوليت)، والعائد للمالك والمدرب جيرارد زوتليف، بقيادة الفارس لورينزو بوتزولو.

فيما جاءت الفرس "فريدة بي"، بطلة نسخة 2025، المنحدرة من نسل (المرتجز × هانيا دي إيه)، والعائدة للمالك والمدرب بيتر ديكرز، بقيادة الفارس جيرمي مويسان، في المركز الثالث. بهذا الإنجاز، يضيف "وسمي الخالدية" اسمه إلى سجل أبطال محطة السويد، التي شهدت خلال السنوات الماضية تتويج عدد من أبرز الخيول العربية مثل "مهداف عذبه" (2020) و"رسمي الخالدية" (2021 و2022) و"فريدي باي" (2023 و2024) و"فريدة بي" (2025). هذا التنوع في الأبطال يعكس قوة المنافسة وعمق الموهبة في سباقات الخيول العربية.

من ناحية أخرى، شهدت المحطة السويدية حضوراً جماهيرياً كبيراً بلغ ثلاثين ألف متفرج، إلى جانب تفاعل واسع مع السباق والفعاليات المصاحبة، في أجواء احتفالية مميزة تزامنت مع احتفالات اليوم الوطني السويدي. الحضور الجماهيري الكبير والإعلامي عزز مكانة الكأس الغالية كأحد أبرز السباقات المخصصة للخيل العربية في أوروبا. حضر السباق وتوج الفائزين سعيد المهيري، ممثل اللجنة العليا المنظمة لسلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، في ختام منافسات اتسمت بالقوة والمشاركة النوعية لنخبة الخيول العربية من السويد وأوروبا.

وفي تصريح له، أكد عارف حمد العواني، عضو اللجنة العليا المنظمة، أن محطة السويد جسدت المكانة المرموقة التي تحظى بها الكأس الغالية في المضامير الأوروبية، وما تشهده من مشاركة قوية وتفاعل جماهيري متزايد. وقال: "نعتز بالمكتسبات الكبيرة التي تواصل سباقات الكأس الغالية تحقيقها في المضامير الأوروبية، وبما عكسته محطة السويد من حضور مميز ومنافسات قوية وتفاعل جماهيري لافت، بما يؤكد المكانة المتقدمة التي تحظى بها الكأس لدى ملاك ومربي الخيل العربي في مختلف دول العالم".

وأضاف أن إقامة السباق على مضمار جارديت العشبي في ستوكهولم بالتزامن مع احتفالات اليوم الوطني السويدي، تمثل محطة مهمة في مسيرة الكأس الغالية، وتعكس حرص اللجنة العليا المنظمة على ترسيخ الحضور العالمي للخيل العربي في أبرز المضامير والفعاليات الجماهيرية، ترجمة لرؤية القيادة الرشيدة ودعمها المتواصل لخطط الارتقاء بسباقات الخيول العربية وتعزيز مكانتها على الساحة الدولية. هذا النجاح المتواصل يثبت أن سباقات الخيول العربية ليست مجرد منافسات رياضية، بل هي جسر للتواصل الثقافي والتراثي بين الأمم، وتساهم في نشر ثقافة الفروسية العربية في العالم





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سباق خيول كأس رئيس الدولة خيول عربية السويد وسمي الخالدية

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