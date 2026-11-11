وسام الإمارات للثقافة والإبداع يكرّم رواد الفنون والتراث في الدورة الثالثة

تتجاوز قيمة وسام الإمارات للثقافة والإبداع حدود الاحتفاء بالمنجزات الفردية، لتجسد تقديراً وطنياً لمسارات من العطاء أسهمت في تشكيل المشهد الثقافي الإماراتي وإثراء هويته المعرفية والجمالية.

أعلن سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة ونائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس ديوان الرئاسة، عن تكريم نخبة من رواد الثقافة والفنون والإبداع ضمن الدورة الثالثة من وسام الإمارات للثقافة والإبداع. وقد أُقيم هذا التكريم المرموق خلال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات لعام 2026، حيث كرّم الوسام مسيرات بارزة أسهمت بشكل جوهري في تشكيل المشهد الثقافي الوطني وتعزيز الهوية المعرفية والجمالية للإمارات.

رسالة الإبداع ومسؤولية الوطن في الدورة الثالثة

يمثل وسام الإمارات للثقافة والإبداع، في نسخته الثالثة، اعترافاً رسمياً بأن الإبداع رسالة ومسؤولية يتحملها المبدعون تجاه ذاكرة الوطن ومستقبله. يلتقي المكرّمون في هذه الدورة عند معنى مشترك، وهو أن أثر الإبداع الحقيقي يمتد من وجدان الفرد إلى صلب النسيج الحضاري للدولة. ويهدف الوسام إلى ترسيخ نهج وطني يحتفي بالعقول المبدعة، ويصون إرث الرواد الذين ساهموا في بناء المنجزات الثقافية، ويفتح آفاقاً أرحب أمام المواهب الجديدة التي تسعى لإثراء الحركة الفنية والأدبية في الدولة.

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محمد أحمد إبراهيم: الفن الرقمي والجداريات شاهداً على النمو

أكد الفنان التشكيلي محمد أحمد إبراهيم، الحاصل على وسام الإمارات للثقافة والإبداع ضمن طبقة "العطاء" عن فئة الفنون البصرية والرقمية، أن هذا التكريم يمثل له نوعاً من الشرف الرفيع ومسؤولية مضاعفة تجاه مسيرته الفنية الطويلة. وأشار إبراهيم إلى أن الاعتراف الرسمي بدور الفن والفنانين يعكس حرص الدولة الدؤوب على تنمية النواحي الثقافية في المجتمع والارتقاء بالذائقة الفنية لدى الجمهور، مشيراً إلى أن الدعم المتواصل من المؤسسات الرسمية والخاصة كان عاملاً محورياً في هذا التطور.

استعرض الفنان محمد أحمد إبراهيم أبرز المحطات التي طبعت مسيرته الإبداعية، موضحاً أنه رغم صعوبة تحديد عمل واحد كأكثر الأعمال قرباً لقلبه نظراً لتنوع تجاربه، إلا أن هناك أعمالاً محورية غيرت وجهة نظره الإنتاجية. ومن بين هذه الأعمال البارزة، أشار إلى عمله الفني الموجود في سوق الخضار والأسماك بمدينة زايد في أبوظبي، والذي يعتبر علامة فارقة في مساره. كما سلط الضوء على تجربته في "الريم بارك"، حيث أنتج جداريات مثلت بداياته الحقيقية في العمل على مساحات واسعة، مما ساعده على اكتشاف آفاق جديدة واكتساب خبرة أعمق في التعامل مع المواد الخام المختلفة.

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نوه إبراهيم إلى أن تجربة الفن التشكيلي في دولة الإمارات تشهد نمواً سريعاً وقفزات نوعية بفضل توفر البنية التحتية المتكاملة المتمثلة في المتاحف والمدارس وصالات العرض. ودعا الجيل الشباب الشغوف بالبحث المستمر في شتى مجالات الفن إلى استغلال كل الأدوات المتاحة في العصر الحديث، بما في ذلك تقنيات الذكاء الاصطناعي، لإنتاج أعمال فنية متفردة تعزز مسيرة الحركة التشكيلية في الدولة وتواكب التطلعات المستقبلية.

الدكتورة فاطمة الصايغ: تدوين التاريخ واجب وطني وصناعة هوية

من جانبها، أكدت الدكتورة فاطمة الصايغ، الأكاديمية في جامعة الإمارات وعضو مجلس أمناء مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، أن حصولها على وسام الإمارات للثقافة والإبداع ضمن طبقة "العطاء" عن فئة التراث الثقافي والهوية الوطنية، يمثل محطة بالغة الأهمية في مسيرتها العلمية والمهنية. وأشارت إلى أن هذا التكريم جاء متزامناً مع قرب احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الخامس والخمسين، مجسّداً تتويجاً لمسيرة حافلة بالبذل والعطاء الثقافي الذي لم يقصر يوماً تجاه خدمة أبناء الوطن.

بيّنت الدكتورة فاطمة الصايغ أن شعورها بالامتنان لهذا التكريم ينبع من إيمانها العميق بواجب الإنسان تجاه وطنه المعطاء، مؤكدة أنها منذ مرحلة الطفولة كانت تستشعر الانتماء الفخري وتؤمن بأن الأيام ستثبت حضور الإمارات مؤثراً رئيساً على الساحة العالمية. وأكدت أن الثقافة تظل هي القوة الناعمة الحقيقية القادرة على رفع اسم الدولة عالياً، مستذكرةً وفاء وتقدير قامات وطنية وثقافية رحلت عن عالمنا لكنها باقية في ذاكرة الوطن، مثل الشاعرَين الراحلَين سلطان بن علي بن عبدالله العويس وأحمد بن سلطان بن سليم، بالإضافة إلى الراحل محمد خلف المزروعي والراحل بيتر هيلير.

عن أبرز الإنجازات التي تعتز بها في مسيرتها، بيّنت الدكتورة فاطمة الصايغ أن تدوين تاريخ الإمارات بدقة وأمانة يُعد في مقدمة تلك الإنجازات. واسترجعت بداية مسيرتها في جامعة الإمارات حين خلت المكتبة الأكاديمية من مؤلفات تمثل تاريخ الإمارات وتصلح كمراجع تدريسية للطلبة، إذ أخذت على عاتقها ترك إرث حقيقي للأجيال القادمة. وأكدت أن كتبها ومقالاتها، التي تُدرس اليوم في الجامعات المحلية وتطلبها جامعات عالمية عريقة، كُتبت بصدق وعمق ووطنية وحيادية تامة، لتشهد على قصة بناء الإمارات من نشأتها حتى وصولها إلى مكانتها المرموقة عالمياً.

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إرث عائلي من التعليم والنصيحة للجيل الجديد بالمثابرة

في سياق استعراضها للجذور الملهمة في حياتها، أشارت الدكتورة فاطمة الصايغ إلى أن والدها يُعد قدوتها الأولى، إذ كان رائداً من رواد التعليم الحديث في الإمارات ومؤسساً لـ"المدرسة الأهلية" في دبي. وتخرجت من هذه المدرسة أسماء بارزة من رجال دولة وتجار في خمسينيات وستينيات القرن الماضي، مثل المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، ومعالي جمعة الماجد رئيس مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، ومعالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي.

وجّهت الدكتورة فاطمة الصايغ نصيحة ذهبية للجيل الجديد من المبدعين والباحثين، داعيةً إياهم إلى الصبر والدقة والعمل الدؤوب وعدم الاستسلام للعقبات. واستشهَدَت بالنشيد الوطني في شعار "نعمل نخلص"، مؤكدةً أن التراكم الحقيقي للجهود هو ما يصنع التميز والريادة، بعيداً عن انتظار الحظ المطلق أو الحلول السهلة. وأكدت أن الإرث العائلي في خدمة المجتمع والتعليم يمثل نموذجاً حياً لجيل الأجداد والآباء، يحث الأبناء على مواصلة العطاء والإسهام الفاعل في بناء مستقبل البلاد.