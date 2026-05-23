وزيرة التغير المناخي والبيئة الإماراتية تلتقي رئيس جمهورية صربيا بحثاً عن التعاون الاستراتيجي في الأمن الغذائي

في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الموقعة بين دولة الإمارات وجمهورية صربيا، التقت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك وزيرة التغير المناخي والبيئة، ألكسندر فوتشيتش رئيس جمهورية صربيا، في قصر صربيا بالعاصمة بلغراد، بهدف بحث التعاون الاستراتيجي في تعزيز منظومة الأمن الغذائي المستدامة.

جاء ذلك خلال زيارة رسمية، قامت بها معاليها إلى جمهورية صربيا، على رأس وفد إماراتي، ضم مجموعة من المسؤولين وممثلي القطاعين العام والخاص، سعياً نحو تعميق الشراكة الثنائية في مجالات الأمن الغذائي والزراعة المستدامة، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية المشتركة





