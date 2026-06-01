وزيران أوروبيان يلغيان زيارة بيروت فجأة بعد تهديد إسرائيلي باستهداف الضاحية الجنوبية

زيارة مزمعة لوزيري ألمانيا والنرويج إلى لبنان للتضامن مع سكانه ألغيت بسبب تهديدات إسرائيلية بالقيام بعمليات عسكرية في الضاحية الجنوبية لبيروت، فيما تستمر الدعوات الدولية لخفض التصعيد في ظل تدهور الوضع الأمني.

في تطور مثير للقلق، ألغى وزيران من ألمانيا و النرويج زيارة مزمعة إلى بيروت بشكل مفاجئ بعد تهديدات إسرائيل ية باستهداف الضاحية الجنوبية للعاصمة ال لبنان ية، مما يعكس حالة التوتر الشديد والتدهور السريع للوضع الأمني.

كانت وزيرة التنمية الألمانية ريم العَبلي-رادوفان ونظيرها النرويجي أوسموند أوكروست في طريقهما إلى لبنان للتعبير عن التضامن مع الشعب اللبناني في خضم الحرب الإسرائيلية المستمرة، لكن طائرتهما عادت أدراجها فوراً بعد تحذيرات عسكرية إسرائيلية. حسب متحدثة باسم الوزارة الألمانية، تأتي العودة "لأسباب عسكرية... بسبب الوضع الذي يتدهور بسرعة"، مشيرة إلى أن الرحلة كانت تُنفذ بطائرة تابعة لسلاح الجو الألماني، وقد هبطت مؤقتاً في قبرص قبل أن تستأنف طريقها إلى برلين.

يأتي هذا الإلغاء بعد تهديد مباشر من إسرائيل باستئناف الضربات على الضاحية الجنوبية لبيروت، التي تقع قرب المطار الدولي، كرد على ما وصفته بكسر حزب الله لوقف إطلاق النار. وقد صرح الوزير النرويجي للصحافة المحلية قبل إلغاء الرحلة بأن "أكثر من ثلاثة آلاف شخص قُتلوا في لبنان منذ مارس/آذار"، مؤكداً أن "ما يجري الآن يجعل إظهار تضامننا أكثر أهمية".

كما أعرب عن موقف بلاده الثابت، قائلاً إن اللبنانيين "يجب أن يعلموا أننا، من الجانب النرويجي، سنواصل النضال من أجلهم ومن أجل القانون الدولي الإنساني". هذه الحادثة تسلط الضوء على تقييد حركة الدبلوماسيين الأوروبيين في منطقة تتصاعد فيها حدة الصراع، وتظهر مدى تأثير التهديدات الإسرائيلية المباشرة على رسم خريطة التحركات السياسية والأمنية.

وتأتي الزيارة المخطوفة ضمن سياق wider محاولات دولية لإظهار الدعم للبنان في مواجهة ما يصفه مسؤولون لبنانيون وغربيون بتصعيد إسرائيلي غير مسبوق، بينما تحذر إسرائيل من أن استهدافها لأهداف في الضاحية الجنوبية جاء ردا على أنشطة حزب الله. وبهذا، يبقى الوضع في لبنان هشاً وغير مستقر، مع استمرار الاستنفار العسكري الإسرائيلي في المنطقة، وتداعياته على المدنيين والدبلوماسية على حد سواء





